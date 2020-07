Hình ảnh sao 'Glee' và con trai trước khi mất tích

Đoạn phim được công bố hôm nay cho thấy Rivera đưa xe vào bãi đậu và giúp con trai ra khỏi xe. Sau đó, cô thuê thuyền và đi ra hồ vào khoảng 13h ngày 8/7. Tới 14h cùng ngày, một người phát hiện Josey, 4 tuổi, đang ngồi một mình trên thuyền. Cậu bé, được mặc áo phao, nói mẹ xuống nước bơi nhưng không trở lại. Ví, giấy tờ và áo phao của Naya được để lại trên thuyền. Cảnh sát nghi cô đã chết đuối.

Naya CCTV do cảnh sát công bố.

Hơn 100 cảnh sát, thợ lặn, trực thăng, drone và chó cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm nữ diễn viên, đến nay vẫn chưa thấy tung tích. Các thợ lặn cho biết vùng nước này tối và nhiều thực vật, giới hạn tầm nhìn của họ chỉ còn 1,5 m. Nhà chức trách lo thi thể của Rivera "có thể sẽ không bao giờ nổi lên nếu bị mắc vào thứ gì đó dưới nước".

Con trai cô đã được đưa về nhà, sức khỏe ổn định và đang được bố chăm sóc.

Naya Rivera.

Rivera sinh năm 1987, là người Los Angeles. Cô nổi tiếng với vai Santana Lopez trong sitcom Glee (2009 - 2015). Rivera tham gia nghệ thuật từ 4 tuổi, từng đóng các phim Family Matters, Baywatch, The Fresh Prince of Bel-Air... Gần đây nhất, cô đóng vai Collette Jones trong Step Up: High Water.

Một ngày trước khi mất tích, Rivera đăng ảnh ôm con trai với chú thích: "Chỉ hai mẹ con mình". Hôm 2/7, cô viết trên Instagram: "Bất kể thời gian nào, hoàn cảnh nào, mỗi ngày được sống đều là may mắn. Hãy sống hết mình, tương lai là điều chúng ta chưa biết trước".

Thúy Anh