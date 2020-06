Con gái rapper T.I khóc vì bị bố bắt đi 'khám màng trinh'

Cuối năm ngoái, T.I nhận chỉ trích khi tiết lộ anh đưa con gái đi khám trinh tiết hàng năm sau mỗi sinh nhật. Hôm 15/6, con gái anh, Deyjah Harris, đã bày tỏ cảm xúc về việc này trong chương trình T.I & Tiny: Friends and Family Hustle. Cô gái 19 tuổi khóc khi nói về tiết lộ của bố.

Deyjah thú nhận: "Tôi hoàn toàn không thấy thoải mái. Tôi đang lướt Twitter thì thấy được tag trong một bài viết. Từ duy nhất đập vào mắt tôi là "bác sĩ phụ khoa". Tôi không cần đọc cũng biết nó viết về cái gì. Tim tôi thắt lại, rất sốc, đau đớn, tức giận và xấu hổ".

"Thành thật mà nói tôi rất ngượng. Tôi cố quên nó đi. Dù biết chuyện này không bình thường chút nào nhưng tôi đã phải làm việc đó từ hồi bé. Chuyện bắt đầu lúc tôi khoảng 14, 15 tuổi và bố luôn đi cùng", Deyjah nói. Cô cho rằng T.I đối xử với cô khác cách anh đối xử với con trai, kiểm soát cô cũng chặt chẽ hơn. T.I thường đùa với King - em trai của Deyjah - về việc có em bé nhưng không bao giờ đùa kiểu tương tự với cô.

Rapper T.I. Ảnh: AP.

Tháng 11/2019, T.I tham gia podcast Ladies Like Us. Khi được hỏi có bao giờ nói về sex với các con hay không, nam rapper trả lời: "Con gái Deyjah của tôi năm nay 18 tuổi, đang học năm nhất đại học. Tôi không chỉ trò chuyện với con bé về chuyện đó, mà còn đưa nó đi khám phụ khoa mỗi năm để kiểm tra xem còn trinh hay không".

Anh được bác sĩ tư vấn rằng màng trinh vẫn có thể rách dù chưa từng quan hệ tình dục, ví dụ khi đạp xe, chạy điền kinh, cưỡi ngựa... Tuy nhiên, T.I đáp lại: "Chà, con gái tôi không cưỡi ngựa, không đạp xe, không chơi thể thao. Bác sĩ cứ kiểm tra và báo kết quả sớm cho tôi".

Nam rapper còn không ngần ngại nói: "Đến sinh nhật 18 tuổi, màng trinh của con bé vẫn nguyên vẹn". Phát ngôn của T.I bị chỉ trích kịch liệt. Một số ý kiến cho rằng: "Ngay cả khi Deyjah đồng ý đi khám, cô bé chắc chắn không muốn bố nói điều này cho cả thế giới biết", "Anh ta gặp vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát phụ nữ"...

T.I sinh năm 1980, là cái tên nổi bật trong làng âm nhạc US-UK đầu những năm 2000, nổi tiếng với một số ca khúc như Whatever you like, Live your life, What you know... Anh đồng thời cũng là nhạc sĩ, nhà sản xuất, diễn viên và chủ một hãng thu âm. Nam rapper từng 3 lần thắng giải Grammy và nhận 19 đề cử khác. T.I có quá khứ nổi loạn, từng vào tù vì buôn ma túy và sử dụng vũ khí trái phép.

Thúy Anh (Theo Mail)