Cặp đôi thị phi nhất 'Too Hot to Handle' chia tay

Trong đoạn video dài 5 phút đăng cách đây ít giờ, Francesca tiết lộ cô và Harry chia tay vì không còn hợp nhau. Hot girl người Canada buồn bã cho biết video được quay ngay sau khi cặp đôi đường ai nấy đi.

"Tôi biết đây không phải thời điểm phù hợp để đăng video này, tôi không muốn bị gọi là 'vô cảm' vì nói về vấn đề cá nhân trong bối cảnh này. Nhưng chuyện ảnh hưởng xấu đến tinh thần, tôi cảm thấy nợ các bạn một câu trả lời rõ ràng. Tôi sẽ nói chân thành và mong mọi người hiểu", Francesca nói.

Cô cho biết Harry là người nói chia tay trước bởi anh không thể chịu cảnh yêu xa. Đáng lẽ, lúc này họ đang ở cạnh nhau nhưng vì Covid-19 mà không thể gặp mặt. Cô chia sẻ: "Chúng tôi suy nghĩ khác nhau về tình cảnh này, tranh luận suốt ngày nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại theo cách đó. Mấy chuyện nhỏ nhặt biến thành cuộc cãi vã và kết thúc một mối quan hệ".

Harry và Francesca.

Francesca nói cô phải thông báo cho các fan biết vì tinh thần cô bị ảnh hưởng, cô cũng không muốn giả vờ mọi thứ vẫn ổn. "Anh ấy sinh ra không phải dành cho tôi", hot girl nói, đồng thời thừa nhận "có rất nhiều tin đồn và hóa ra chúng đều là thật".

"Tôi không hề muốn tin. Làm thế nào mà một người có thể mua nhẫn đính hôn, cầu hôn ai đó rồi lại nói rằng 'Anh không muốn ở bên em nữa vì cản trở địa lý'. Tôi có cảm giác như mình là trò đùa. Thật buồn vì đã để bản thân phải trải qua tình huống như vậy", Francesca ngầm trách Harry.

Cùng thời gian Francesca thông báo sự tình, Harry cũng đăng lên Instagram nói rằng ngày mai anh sẽ chia sẻ "hoàn toàn cởi mở và thật lòng" về chuyện tình cảm của họ. "Chuyện này thật là tệ. Chỉ có tôi và Francesca biết rõ việc gì đã diễn ra. Chuyện gì cũng có hai mặt", Harry nói. "Francesca biết tôi luôn yêu và giữ cô ấy trong tim, ở nơi đặc biệt nhất đối với tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ sáng tỏ vào ngày mai", ngôi sao truyền hình thực tế nói thêm.

Tuần trước, Harry chia sẻ với tạp chí WHO rằng việc sống ở hai quốc gia khác nhau trong đại dịch làm ảnh hưởng đến tình yêu của họ. Harry sống ở Los Angeles còn Francesca ở Vancouver, Canada. Tháng trước, họ dành vài ngày cạnh nhau khi Francesca đến Los Angeles lo công việc kinh doanh. "Ngoài lần đó, chúng tôi chưa hề gặp nhau. Điều này thật khó khăn", Harry nói.

Hình ảnh mới nhất cặp đôi chụp cùng nhau hồi cuối tháng 5.

Trước đó, cặp đôi đã đính hôn qua Zoom trong tập hội ngộ của dàn sao Too Hot to Handle. Cả hai từng bày tỏ muốn có con với nhau.

Harry và Francesca quen nhau từ tháng 3/2019 khi cùng tham gia Too Hot to Handle. Tháng 7/2019, cặp đôi chia tay. Harry bị tố lăng nhăng với cả Francesca và Madison - một hot girl khác của chương trình. Đến tháng 2/2020, cặp đôi tái hợp trước khi chương trình lên sóng. Tuy nhiên, Madison cho rằng hai người chỉ giả vờ yêu để đánh bóng tên tuổi, thu hút quảng cáo. Cô tiết lộ trong thời gian chia tay Francesca, Harry từng nói xấu hot girl người Canada đến mức cô nghĩ họ "chẳng có lý do gì để quay lại".

Too Hot to Handle đã se duyên cho 3 cặp đôi. Ngoài ra Harry và Francesca, hai cặp đôi còn lại, Rhonda - Sharron và Nicole - Bryce, cũng chia tay vì lý do địa lý.

Thúy Anh