Cảnh sát nói 'Naya Rivera chắc chắn bị chết đuối'

Rivera mất tích từ hôm 8/7 trong chuyến đi chơi đến hồ Piru cùng con trai. Sau 4 ngày liên tục tìm kiếm, nhà chức trách đã mở rộng phạm vi nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích nữ diễn viên.

Trung sĩ Shannon King xác nhận đội tìm kiếm đã hoàn thành rà soát các cabin gần hồ Piru để đảm bảo không bỏ sót điều gì. "Các cabin đều không có người sử dụng, không tìm thấy manh mối gì ở đó", ông cho biết.

Hiện chính quyền vẫn không có lý do gì để tin rằng Rivera đã ra khỏi hồ nước. "Không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy đã lên bờ. Có thể nói 100% đây là vụ chết đuối thương tâm", Shannon King nói. Mô tả về khu vực hồ nơi Rivera mất tích, Trung sĩ King cho biết đây là "vùng nước lạnh lẽo, âm u". "Lòng hồ phủ đầy thực vật gây cản trở việc tìm kiếm. Vì vậy, đội cứu hộ phải đi rất chậm để dò tìm", ông nói.

Các nhà điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm ở khu vực này ít nhất đến hết ngày 14/7.

Thợ lặn tìm Naya Rivera tại hồ Piru. Hôm nay đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp đội cứu hộ tìm kiếm thi thể diễn viên. Ảnh: Sở cảnh sát hạt Ventura.

Ngoài lực lượng cứu hộ do cơ quan chức năng điều động, nhiều người dân cũng tự nguyện trợ giúp. Một số người đã đăng lên mạng về kế hoạch tập trung tại hồ và một số người chủ động liên lạc với trung tâm điều phối việc tìm kiếm.

Giới chức lo ngại hành động này của người dân sẽ dẫn đến nguy hiểm. Cảnh sát phải ra thông báo yêu cầu mọi người tránh xa khu vực hồ Piru. "Đội ngũ chúng tôi được trang bị tốt và đào tạo bài bản. Chúng tôi không muốn phải giải cứu thêm bất cứ ai", Sở cảnh sát hạt Ventura tweet.

Naya Rivera.

Naya Rivera, 33 tuổi, mất tích khi đi thuyền cùng con trai Josey 4 tuổi tại hồ Piru, California. Cậu bé Josey được tìm thấy khi đang mặc áo phao ngồi một mình trên thuyền. Josey nói Naya xuống hồ bơi nhưng không thấy trở lại. Cô không mặc áo phao. Cảnh sát nghi cô đã chết đuối. Hiện Josey được bố và gia đình chăm sóc, tình trạng ổn định.

Hồ Piru là nơi Naya thường xuyên đến trong nhiều năm qua. Tuy nhiên người dân địa phương cho biết trong hồ Piru có xoáy nước nguy hiểm, nhiều lần yêu cầu lắp biển cảnh báo nhưng chính quyền "phớt lờ". Từ năm 1994 đến nay đã có 8 người chết đuối tại đây.

Bức ảnh cuối chụp cùng con trai được Naya đăng trên Instagram ngay trước khi mất tích.

Các nhà chức trách cho biết hy vọng tìm thấy Rivera còn sống đã không còn. Đại diện sở cảnh sát hạt Ventura nói họ cần vài ngày để xác định vị trí cô gặp nạn. Gia đình nữ diễn viên nói họ chỉ cầu mong có thể tìm được Naya để có một "kết thúc" cho thảm kịch này.

Hơn 100 cảnh sát, thợ lặn, trực thăng, drone và chó cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm nữ diễn viên. Các thợ lặn cho biết vùng nước này tối và nhiều thực vật, giới hạn tầm nhìn của họ chỉ còn 1,5 m. Nhà chức trách lo thi thể của Rivera "có thể sẽ không bao giờ nổi lên nếu bị mắc vào thứ gì đó dưới nước".

Naya Rivera tham gia nghệ thuật từ 4 tuổi, từng đóng các phim Family Matters, Baywatch, The Fresh Prince of Bel-Air... Cô nổi tiếng với vai Santana Lopez trong sitcom Glee(2009 - 2015). Gần đây nhất, cô đóng vai Collette Jones trong Step Up: High Water.

Thúy Anh (Theo People)