Ái nữ xinh đẹp, hiếm khi lộ diện của Gwyneth Paltrow

Apple Martin 16 tuổi, là con gái của trưởng nhóm nhạc Coldplay, Chris Martin và diễn viên từng đoạt giải Oscar Gwyneth Paltrow.

Apple Martin trong sinh nhật thứ 16.

Sự ra đời của Apple gây chú ý lớn với truyền thông

Có cha mẹ là ngôi sao quốc tế, sự ra đời của Apple gây chú ý vượt ngoài mong đợi. Nhờ tên gọi đặc biệt, đã có lúc Apple trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên Google. Paltrow luôn bảo vệ sát sao đời tư của con gái khiến giới truyền thông luôn tò mò. Các tài khoản mạng xã hội của Apple đều để riêng tư, người hâm mộ không thể biết về cuộc sống của cô.

Paltrow và Apple Martin khi còn nhỏ.

Apple truyền cảm hứng cho hai ca khúc của cha

Khi Paltrow mang thai Apple, Martin sáng tác ca khúc I Am Your Baby's Daddy. Đến khi cô bé lọt lòng, nam ca sĩ viết thêm bài Speed of Sound chia sẻ niềm vui cũng như nỗi lo lắng khi trở thành cha.

Apple và bố Chris Martin.

Chris Martin là người đặt tên cho Apple

Không lâu sau khi Apple ra đời, Paltrow tham gia talk show The Oprah Winfrey. Khi được hỏi về tên gọi lạ lùng của con gái, Paltrow nói rằng Chris đã nghĩ ra. Nữ diễn viên vô cùng thích cái tên này, nói rằng nó trong sáng, đáng yêu và gợi lên hình ảnh về sự ngọt ngào.

Gwyneth Paltrow không đăng ảnh Apple khi chưa được sự cho phép của con gái

Vào dịp sinh nhật thứ 16, Paltrow đã đăng ảnh con gái lên Instagram khiến mọi người bất ngờ vì diện mạo trưởng thành, ra dáng thiếu nữ của Apple. Tuy nhiên, mỗi khi đăng bất kỳ hình ảnh nào của con lên mạng, Paltrow phải hỏi ý kiến Apple trước.

Tháng 3/2019, nữ diễn viên từng đăng tấm hình hai mẹ con đi trượt tuyết lên Instagram mà chưa "xin phép". Trong ảnh, Apple đội mũ bảo hiểm và đeo kính, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt. Cô đã comment phía dưới nhắc mẹ rằng hãy hỏi ý kiến trước khi đăng ảnh. Bình luận của Apple gây ra ý kiến trái chiều: trong khi một số người nói hành động của Apple không có gì sai, những người khác lại cho rằng cô bé đã đi quá xa.

Thúy Anh (Theo SCMP)