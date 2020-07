YG lại bị 'ném đá' vì quảng bá hời hợt cho Black Pink

Sau hơn một năm chờ đợi, Black Pink cuối cùng cũng tung ca khúc mới How You Like That, qua đó liên tiếp lập kỷ lục chứng minh độ nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, các BLINK vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với cách làm việc của YG. Fan chỉ trích công ty không có kế hoạch quảng bá cụ thể, chỉ cho Black Pink biểu diễn ở 2 show âm nhạc là Inkigayo và Music Core vì đang tranh chấp với đài truyền hình Mnet, KBS. Đã hơn 2 tuần từ khi nhóm tung MV, 4 thành viên chưa tham gia show giải trí nào. Việc "mất tích" trên các chương trình thực tế sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm nữ nhà YG ở Hàn Quốc.

Black Pink không tham gia show thực tế.

Thông thường, khi một nhóm Kpop comeback, ngoài việc quảng bá trên các show âm nhạc cuối tuần, idol còn bận rộn với lịch chạy show phỏng vấn, tham gia show giải trí như Knowing Bros, Running Man, Idol Room... Nhưng Black Pink không có kế hoạch xuất hiện trên những chương trình được yêu thích nhất hiện nay. Nhóm tập trung vào show được sản xuất riêng chiếu trên YouTube.

Lịch trình của Black Pink quá ít khiến nhóm không có nhiều cơ hội tương tác với người hâm mộ, tăng mức độ phổ biến ở Hàn. Nhóm nữ nhà YG rất nổi tiếng ở nước ngoài nhưng để xây dựng một fandom lớn mạnh, trung thành nhóm cần tham gia nhiều show thực tế, giao lưu trực tuyến với fan nhiều hơn nữa.

Trước đó, Black Pink từng "làm mưa làm gió" khi xuất hiện trên chương trình giải trí, 4 thành viên đều hài hước, tự nhiên và tạo hiệu ứng tốt với khán giả. Tuy nhiên, trong đợt comeback này, nhóm bị YG "nhốt" ở nhà, thậm chí không tham gia chương trình radio.

Fan Black Pink đang chỉ trích công ty vì kế hoạch quảng bá.

Bốn thành viên đều cố gắng nói chuyện với fan trên ứng dụng livestream của Instagram nhưng như vậy dường như chưa đủ. Fan Black Pink trên Twitter đang liên tục tag tài khoản của công ty, yêu cầu thêm lịch trình, cho Black Pink tham gia show thực tế, tránh để danh tiếng của nhóm bị ảnh hưởng do có quá ít cơ hội xuất hiện trên truyền hình.

Black Pink biểu diễn trên Music Core

Jurina