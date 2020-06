WJSN khoe giọng live mượt mà 'ăn đứt' Twice

Ngày 9/6, WJSN phát hành album Neverland cùng ca khúc chủ đề Butterfly. Với phong cách mơ mộng, đầy nữ tính, các thành viên WJSN mang đến sân khấu gợi nhớ hình ảnh trong phim cổ tích của Disney. Không phải là nhóm nữ top đầu nhưng WJSN đang gặt hái thành công trong lần comeback này, nhận phản hồi tích cực của công chúng. Họ giành cúp No.1 trên show âm nhạc The Show và M!Countdown. Đặc biệt, màn encore của WJSN được khen ngợi hết lời, nhiều ý kiến còn lấy phần biểu diễn này làm chuẩn mực, yêu cầu Twice hãy học tập.

WJSN thể hiện tốt ở lần comeback với Butterfly.

Sân khấu encore được coi là phép thử giọng hát live của thần tượng. WJSN được khen vì không có ai hát quá tệ, những giọng ca chính như Yeon Jung, Da Won và Soo Bin đều ổn định, "cân" những nốt cao một cách mượt mà. Phần hòa giọng của WJSN được đánh giá còn tốt hơn cả bản thu sẵn.

WJSN khoe giọng live xuất sắc khiến Twice càng thành 'trò cười' Phần encore của WJSN.

WJSN tạo thiện cảm vì ngày càng tiến bộ cả về nhan sắc lẫn tài năng. Từng bị chê bai là sắp "hết thời" vì nhiều thành viên bận hoạt động ở Trung Quốc như Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu nhưng các cô gái còn lại đang xây dựng một WJSN ổn định, ngày càng nổi tiếng.

Màn encore của WJSN khiến nhiều người nhớ đến phần encore tệ hại của Twice trước đó. Nhóm nữ nhà JYP bị chê hát live quá kém, đặc biệt là giọng hát chói tai của Momo. Twice nhận vô số "gạch đá" vì hoạt động 5 năm nhưng không hề tiến bộ. Trong khi đó, WJSN kém tiếng hơn nhiều nhưng ngày càng ổn định, hút thêm fan nhờ khả năng hát live. Nhiều ý kiến còn cho rằng Twice nên học hỏi đàn em.

Momo (Twice) gây sốc với giọng hát live 'thảm họa' Giọng hát thảm họa của Twice trên sân khấu encore.

Jurina