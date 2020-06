Visual tươi mát như trái cây mùa hè của Na Yeon (Twice)

Trong màn comeback với ca khúc More and More vừa qua của Twice, Na Yeon là một trong những thành viên có visual nổi bật nhất nhóm. Nữ idol sinh năm 1995 có màn thay đổi ấn tượng với mái tóc cắt ngắn trẻ trung. Người dùng mạng Hàn Quốc ấn tượng trước nhan sắc xinh tươi, rạng rỡ của Na Yeon. Nhiều fan cho rằng mái tóc mới giúp cô nàng "hack tuổi" đỉnh cao, phù hợp với thần thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng của Na Yeon. Ngoại hình của nữ idol cũng được ví như "trái cây mùa hè", mang lại sự tươi mát, hứng khởi cho người hâm mộ.

Những khoảnh khắc xinh xắn đáng yêu của Na Yeon thường xuyên vào top chủ đề hot trên Pann Nate và Theqoo.

Trang phục biểu diễn rực rỡ, tông makeup tươi tắn tôn thêm nét đẹp bừng sáng cho Na Yeon.

Nữ idol sở hữu đôi mắt to và nụ cười tươi đáng yêu. Năng lượng, thần thái của Na Yeon luôn mang lại không khí vui vẻ mỗi lần cô trình diễn.

Trong những bức ảnh trên đường đi làm về, Na Yeon cũng gây "sốt" nhờ vẻ đẹp trẻ trung tỏa sáng,

Mái tóc ngắn giúp chị cả của Twice "ăn gian" tuổi.

Không sở hữu body nóng bỏng nhưng nhờ ngoại hình xinh xắn và vẻ rạng rỡ đầy sức sống, Na Yeon vẫn luôn tỏa sáng trên sân khấu. Khí chất đặc biệt giúp nữ idol được fan ví như "trái cherry chín mọng ngọt ngào". Visual tươi mát như trái cây mùa hè của Na Yeon (Twice) Fancam Na Yeon biểu diễn More and More.

Minie