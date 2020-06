Vì sao 'cặp đôi' Big Hit - Dispatch đột nhiên... đứt gánh giữa đường?

Mối quan hệ giữa trang tin Dispatch và Big Hit đang là chủ đề được nhiều fan Kpop quan tâm. Từ khoảng 2017 đến nay, BTS được biết đến như là "con cưng" của Dispatch. Trang tin khét tiếng Kbiz thường theo chân BTS trong các lịch trình quốc tế, thực hiện nhiều bộ ảnh độc quyền cho nhóm.

Dispatch cũng không ngại công khai độ "u mê" dành cho các thành viên BTS, đặc biệt là V. Nhiều fan nhận ra V chính là idol yêu thích của Dispatch qua những bức ảnh đại diện, ảnh chúc mừng sinh nhật hay những bài đăng đặc biệt mà Dispatch dành riêng cho anh chàng. Không ít netizen còn cho rằng Dispatch và Big Hit đã có một "giao kèo" làm ăn, đôi bên cùng có lợi. Fan Kpop từng đặt ra giả thuyết Dispatch chính là "anti của Big 3 Kpop" và chỉ ưu ái Big Hit vì chưa bao giờ tung tin bất lợi cho nghệ sĩ Big Hit.

Dispatch nhiều lần thực hiện các bộ ảnh độc quyền với BTS.

Dispatch đặc biệt yêu thích V.

Nhiều lần Dispatch đăng hình V, đặt ảnh V làm avatar, ảnh bìa.

Mối quan hệ thân thiết của Dispatch và Big Hit dường như đã thay đổi kể từ tháng 4/2020. Dispatch là tờ báo đầu tiên "bóc phốt" vụ ồn ào đi bar Itaewon của nhóm idol sinh năm 1997, trong đó có Jung Kook (BTS). Sau khi vụ việc dần lắng xuống, Dispatch lại "khơi" tiếp một vụ tranh cãi khác về Suga. Tờ báo này phân tích ồn ào sử dụng sample của Jim Jones trong ca khúc What do you think? trong mixtape vừa phát hành ngày 22/5 của nam rapper nhà BTS. Theo Dispatch, khó có chuyện Big Hit, Suga và nhóm sản xuất không biết đến Jim Jones cũng như những sự kiện có thật gây tranh cãi về cuộc đời nhân vật khét tiếng này.

Trên Instagram, Dispatch gần đây cũng đã thẳng tay xóa hết những highlight về BTS. Nhiều người cho rằng những dấu hiệu rạn nứt giữa trang tin nổi tiếng và Big Hit "đã rõ như ban ngày". Netizen còn chế nhiều bức ảnh hài hước miêu tả mối quan hệ "đứt gánh giữa đường" của Big Hit và Dispatch. Một số người hài hước bình luận rằng những hành động "trả đũa" thời gian gần đây của Dispatch "cứ như một cô bạn gái căm thù bạn trai cũ".

Bức ảnh đại diện của V hay những highlight về các buổi chụp hình cùng BTS...

...đã b ị Dispatch xóa thẳng tay.

Nhiều người thắc mắc lý do Dispatch và Big Hit "đột nhiên nghỉ chơi". Trong đợt comeback hồi tháng 2 đầu năm của BTS, Dispatch vẫn rất nhiệt tình quảng bá, theo chân sang tận Los Angeles để chụp hình nhóm. "Tôi nghĩ hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác giữa họ đã kết thúc hoặc đã có một mâu thuẫn lớn nào đó xảy ra. Big Hit sắp sửa lên sàn chứng khoán nên Dispatch cố tìm mọi cách phá hỏng hình ảnh nghệ sĩ công ty. Dù thế nào đi nữa thì cuộc 'ly hôn' này cũng thật lắm drama", một fan bình luận.

Bee