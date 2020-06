Twice, IZONE đọ visual long lanh tại Music Bank Special

Chương trình Music Bank Special của đài KBS diễn ra với dàn line-up hoành tráng như Twice, IZONE, Stray Kids, NCT Dream, DIA, (G)I-DLE, NU'EST, Seventeen, Oh My Girl... Bên cạnh những sân khấu đặc biệt được dàn dựng công phu, người hâm mộ còn chú ý tới nhan sắc của 4 nhóm nữ đình đám hiện nay: Twice - (G)I-DLE - IZONE - Oh My Girl. Chương trình được ví như "bữa tiệc visual" đích thực với hàng loạt bức ảnh GIF của dàn mỹ nhân Kpop được share rần rần trên mạng xã hội.

Sana - Mina - Chae Young (Twice) khoe visual mỗi người một vẻ.

Na Yeon hóa chú lùn đáng yêu trong sân khấu More and More.

Tzuyu xinh đẹp và tươi tắn khi biểu diễn Dance the Night Away.

Mi Yeon (G)I-DLE có tạo hình sang chảnh, thanh lịch trong sân khấu Oh My God.

Soo Jin (G)I-DLE cuốn hút với thần thái quyến rũ, ánh mắt "sắc lẹm".

Shu Hua (G)I-DLE khoe làn da trắng bóc.

Jang Won Young (IZONE) hóa công chúa Cinderella đáng yêu và ngọt ngào.

Phút trầm tư của Min Joo (IZONE) khiến fan mê mẩn.

Sakura (IZONE) đốn tim fan với vẻ ngoài lộng lẫy như công chúa.

Bộ đôi Arin - YooA (Oh My Girl) vừa sexy, vừa đáng yêu trong sân khấu Nonstop.

Nụ hôn gió của Ji Ho (Oh My Girl) khiến người hâm mộ "gục ngã".

