Twice được Knet khen hết lời khi trở lại concept dễ thương

0h ngày 19/6 (giờ địa phương), Twice phát hành đĩa đơn Fanfare - single thứ 6 tại thị trường Nhật Bản. MV và chất lượng âm nhạc, vũ đạo của Fanfare nhận nhiều lời khen từ các trang mạng xã hội, diễn đàn Hàn Quốc. Knet cho rằng Twice chỉ đạt tới thần thái và phong độ đỉnh cao với concept đáng yêu, ngọt ngào. Thậm chí netizen còn đánh giá Fanfare cao hơn More and More - ca khúc tiếng Hàn trong mini-album cùng tên vừa phát hành hồi đầu tháng 6.

Twice được Knet khen hết lời khi trở lại concept dễ thương

Netizen đặc biệt ấn tượng với phân đoạn vũ đạo mở đầu và kết thúc bài hát. Trong bộ trang phục tông xanh da trời, Twice thực hiện những động tác nhảy đáng yêu, toát lên vẻ tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Về giọng hát của Twice, nhiều ý kiến cho rằng Momo rất hợp với line trong Fanfare, không còn khó nghe như trong More and More.

Vũ đạo mở đầu Fanfare gây ấn tượng bởi nhịp điệu vui tươi, năng động.

Twice được khen khi trở lại concept đáng yêu giống thời mới debut.

Visual rạng ngời của các thành viên.

Một số bình luận: "Lần sau hãy comeback tại Hàn Quốc với một concept tươi tắn dễ thương như thế này nhé, nó giống Twice hơn nhiều"; "Sự tươi trẻ của Na Yeon thật cuốn hút"; "Mấy bài hát tiếng Nhật của họ hay hơn hẳn mấy bài hát tiếng Hàn dạo gần đây"; "Sao nhóm không theo concept này ở Hàn Quốc nhỉ. Thật dễ thương và tươi mới"; "Giọng Momo hát tiếng Nhật nghe hay đấy. Không bị chói tai như hát tiếng Hàn"; "Đơn giản nhưng vẫn đẹp, không cần chỉnh hiệu ứng rối mắt như trong MV More and More"...

Trước đó, trong màn comeback More and More, Twice đạt nhiều thành tích ấn tượng nhưng cũng thu về nhiều ý kiến trái chiều. Girlgroup nhà JYP bị chê kỹ năng live yếu kém, không tiến bộ sau 5 năm ra mắt.

Bee