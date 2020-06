Twice 'chốt đơn' phá đảo BTS, IZONE sau 1 ngày comeback

Ngày 1/6, Twice trở lại đường đua Kpop với mini-album More and More. Đây là màn comeback rất được chờ đợi của Twice sau 9 tháng kể từ Feel Special (tháng 9/2019). Không phụ lòng người hâm mộ, girlgroup nhà JYP đã chứng minh phong độ vững chắc, lập nhiều thành tích đáng nể chỉ sau một ngày phát hành album mới.

Về mảng nhạc số, More and More hiện giữ vững vị trí No.1 tại BXH real-time của Melon, Genie Music, Bugs, Soribada. Trên BXH Flo (BXH tính theo khung giờ, không có real-time), ca khúc chủ đề của Twice đang xếp vị trí No.4. Nếu duy trì được phong độ như hiện tại, Twice nhiều khả năng sẽ đạt All-kill cả 5 BXH vào ngày mai (3/6). Trên BXH Melon - hệ thống nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc - More and More ghi nhận 701.929 lượt ULs (lượng người nghe độc nhất có trả phí) sau 24h đầu phát hành. Con số này giúp Twice vượt qua BTS (ON - đạt 645.060 ULs) để trở thành nhóm nhạc Kpop có lượt ULs ngày đầu cao nhất trên Melon trong năm 2020.

More and More đạt 701.929 lượt ULs 24h đầu tiên trên Melon.

Nhiều fan đánh giá cao thành tích về mảng digital của Twice. More and More thuộc thể loại tropical house với nhiều phân đoạn khá rời rạc, "khó nghe". Nhiều netizen chê bai đây là ca khúc chủ đề "flop" nhất sự nghiệp Twice bởi không có giai điệu bắt tai, gây nghiện như những bản hit trước. Tuy gây tranh cãi là vậy, More and More vẫn dư sức đạt No.1 nhiều BXH nhạc số. Đặc biệt, Twice còn là girlgroup duy nhất của Kpop thế hệ 3 đạt No.1 Melon 5 năm liên tiếp. Qua lần "thử nghiệm" này, Twice cho thấy nhóm vẫn là cái tên phủ sóng rộng rãi đối với công chúng nghe nhạc Hàn Quốc, là girlgroup hàng đầu mà chưa có đối thủ nào cạnh tranh được.

Twice quảng bá đội hình đủ 9 thành viên trong màn comeback lần này.

Về mảng sale album, Twice cũng có màn "chốt đơn" hoành tráng, khẳng định đẳng cấp "nữ hoàng album". Hệ thống bán lẻ Hanteo ghi nhận More and More đạt 274.472 bản sau 24h đầu phát hành. Thành tích này giúp Twice phá kỷ lục của IZONE, nhóm từng đạt 183.975 bản album BLOOM*IZ ngày đầu, để trở thành nhóm nữ có lượng sale album ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo. Twice cũng là girlgroup cán mốc 200.000 bản album bán được với thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, đây cũng là album có doanh số tuần đầu tốt nhất của Twice từ trước đến nay.

Twice mở màn đại chiến comeback tháng 6 với MV More & More MV More and More - Twice.

