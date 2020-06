Twice căng thẳng vì sợ hát live trên sân khấu encore

Chủ đề có tên "sân khấu encore hôm nay của Twice" đang thu hút sự chú ý trên diễn đàn Pann Nate. Netizen bàn luận về màn trình diễn encore ăn mừng chiến thắng của girlgroup nhà JYP tại show M!Countdown chiều 11/6. Nhiều người bày tỏ thất vọng khi nghe giọng hát live "chân thực" của các cô gái Twice. Không chỉ riêng Momo, nhân vật vừa bị "ném đá" sau sân khấu encore hôm 10/6, gần như toàn bộ thành viên Twice đều bộc lộ kỹ năng thanh nhạc "đáng báo động".

Twice bị chỉ trích thậm tệ vì kỹ năng hát live 'đáng báo động' Twice nhận cúp và hát encore (từ phút 1:50)

Trong video encore ngày 11/6, Twice lộ biểu cảm khá căng thẳng, dè dặt và thiếu tự tin khi sắp phải hát live. Vì sân khấu encore thường bật nhạc nền nhỏ hơn các sân khấu thông thường, nhiều idol sẽ bị "phơi bày" khả năng hát hò yếu kém trước máy quay. Netizen chế giễu Twice "chỉ dám rón rén hát trong ngại ngùng" vì các thành viên đều biết khả năng vocal còn thiếu sót của họ.

Trong nhóm, ngoại trừ Jeong Yeon, Ji Hyo và Na Yeon hát live "tạm chấp nhận được", những thành viên như Momo, Tzuyu, Sana,... đều bị chê bai thậm tệ. Một số người cho rằng ngay cả những thành viên hát tốt nhất của Twice cũng chỉ ở mức "trung bình" nếu so với mặt bằng chung của girlgroup Kpop. Không ít người mỉa mai Twice "có vị thế quá cao so với năng lực thật sự".

Tzuyu...

... Mina...

... Chae Young...

... Momo, Da Hyun, Sana... đều bị chê hát live kém.

Một số bình luận: "Cái nhóm này thực sự không biết hát. Thà vứt mic đi rồi nhảy nhót tưng bừng thì có khi còn đỡ ngượng hơn"; "Thế này thì chán lắm rồi. Còn không bắt được cao độ thì sao dám đi hát vậy?"; "Sân khấu encore của Twice như một màn trả bài của học sinh trên lớp, ai cũng sợ hãi khi bị thầy cô gọi tên"; "Công nhận là nỗ lực, nhưng cũng chỉ là 'nỗ lực' mà thôi"; "Twice bao giờ chả thế. Có bao giờ hát encore đâu. Toàn ăn dưa hấu, chuyền cúp rồi làm trò qua mắt khán giả với nhau thôi"; "Jeong Yeon với Ji Hyo khá ổn định, mấy cô còn lại thì kỹ năng hát hò kém quá"; "Debut năm thứ sáu rồi mà hát hò vẫn như thời xưa. Không luyện giọng mà chỉ tập vũ đạo thì làm sao tiến bộ được?"...

Đây không phải lần đầu tiên Twice gây tranh cãi vì khả năng hát live yếu kém. Bất chấp những chỉ trích từ netizen, người hâm mộ vẫn bênh vực nhóm với lý do "Twice đã tiến bộ rất nhiều, luôn chăm chỉ tập luyện và nỗ lực hết mình khi trình diễn".

Minie