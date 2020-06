Twice bị chê, Red Velvet - Black Pink được khen hát live 'đỉnh cao'

Ngày 12/6, bài viết "Sân khấu encore của Red Velvet và Black Pink đỉnh quá" thu hút sự chú ý trên Pann Nate. Lập tức nhiều người đặt lên bàn cân so sánh Red Velvet và Black Pink với Twice.

Gần đây, màn comeback của Twice nhận nhiều ý kiến chê bai về kỹ năng hát live kém. Để so sánh mặt bằng chung của Twice và những girlgroup cùng thời, nhiều fan đã "đào" lại những sân khấu encore tương tự của Black Pink - Red Velvet trong quá khứ. Người dùng mạng bày tỏ bất ngờ trước khả năng hát live khỏe, ổn định của Black Pink và Red Velvet. Netizen cho rằng Twice không xứng đáng với ngôi vị "girlgroup số 1" tại Hàn Quốc bởi có nhiều lỗ hổng tài năng.

Trong đội hình Black Pink, Lisa là người Thái Lan nhưng khả năng phát âm chuẩn, rõ chữ. Jennie nổi tiếng với giọng hát vang, khỏe nhất nhóm. Rosé cũng được khen về chất giọng đặc biệt, cuốn hút. Đối với Red Velvet, Wendy là vocal đỉnh cao, được giới chuyên môn công nhận về kỹ năng thanh nhạc. Joy có chất giọng ngọt ngào, trong sáng còn Seul Gi thì hát live xuất sắc.

Twice bị chê, Red Velvet - Black Pink được khen về trình hát live Encore Ddu-du Ddu-du của Black Pink tại show âm nhạc 14/7/2018.

Twice bị chê, Red Velvet - Black Pink được khen về trình hát live Encore Bad Boy của Red Velvet tại show 8/2/2018.

Một số bình luận: "Red Velvet bị đánh giá quá thấp ấy, họ rất tài năng nhưng bị công chúng xếp sau Twice"; "Riêng về khoản vocal thì nhà SM và YG không thể chê được đâu. Hai công ty này tuyển chọn rất gắt gao, không có ai 'không biết hát' mà được debut"; "Các bài hát của Red Velvet đều có tông cao nên lúc đi karaoke hát mấy bài của nhóm rất khó. Nhất là Psycho ấy"; "Black Pink từng quẩy live rất sung ở Coachella mà. Họ đỉnh thực sự"; "Twice chỉ mạnh về vũ đạo đồng đều, nhưng vocal thì quá kém so với Red Velvet - Black Pink"; "Bởi vậy mà Red Velvet hay Black Pink đều có những thành viên có khả năng solo, còn Twice thì không"...

Red Velvet...

... và Black Pink được khen ngợi về "trình" hát live.

Trong khi Twice bị chê bai thậm tệ.

Nhiều netizen còn cho rằng Ji Hyo - main vocal của Twice, không thể so sánh về năng lực khi đặt lên bàn cân cùng Wendy (Red Velvet) hay Rosé (Black Pink). Không ít fan thất vọng vì những nhóm nữ cùng thời đều đã tiến bộ về vocal so với khi mới ra mắt, riêng Twice vẫn "dậm chân tại chỗ".

"Ji Hyo chỉ có debut trong Twice mới được làm hát chính thôi. Khả năng hát hò của cô ấy kém Jennie, Seul Gi, Eun Ha (GFriend)... Còn Na Yeon thì nếu so với sub vocal như Joy, SinB (GFriend), Choi Yena (IZONE) cũng không thể sánh bằng", một netizen nhận xét.

Ji Hyo, Wendy, Rosé - main vocal của ba girlgroup hàng đầu Kpop.

