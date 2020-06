Trước thềm comeback, Ji Soo bỗng bị YG cho 'ra chuồng gà'

Trong thời điểm cộng đồng Blink đang hào hứng với màn comeback vào 26/6 của Black Pink, YG lại có một "bước ngoặt không ai lường trước" gây chia rẽ nội bộ fandom.

Từ 15/6 đến 17/6, YG liên tiếp "nhá hàng" ảnh concept teaser cho single How you like that. Mỗi ngày, YG tung ra 4 bức ảnh của 4 thành viên, trong đó ảnh Jennie, Lisa và Rosé đều đã lần lượt được đăng thứ tự đầu tiên trong mỗi bài post ở Twitter và được chọn làm cover photo ở Instagram. Ngày hôm qua, fan Ji Soo hy vọng ảnh concept của cô sẽ "chốt hạ" chuỗi teaser vào 18/6.

Tuy nhiên, khi bước sang ngày 18, động thái của YG lại khiến người hâm mộ Ji Soo... ngã ngửa. Không hề có thêm chuỗi ảnh teaser nào mà thay vào đó là... video concept của Rosé, Jennie. Cách sắp xếp thứ tự ảnh trên Instagram của tài khoản YG cũng vô tình khiến Ji Soo "bị bỏ quên", tạo cảm giác Black Pink chỉ có 3 thành viên là Jennie, Lisa và Rosé.

Ngày 15/6, Jennie là thành viên được chọn ảnh teaser xuất hiện đầu tiên trong chuỗi 4 ảnh.

Ngày 16/6 đến lượt Lisa...

...và 17/6 là Rosé.

Trên Instagram, nhân viên YG sắp xếp feed theo bố cục mỗi ngày một thành viên làm cover photo. Jennie, Lisa và Rosé đều đã được làm "center" của 3 ngày trước đó khiến fan Ji Soo mặc nhiên cho rằng ngày 18/6 sẽ đến lượt của cô nàng. Đến sáng 18/6, không hề có thêm loạt ảnh teaser nào, thay vào đó là chuỗi video concept mới của Rosé và Jennie, khiến Ji Soo trở thành thành viên bị "tàng hình" trên Instagram YG.

Cách sắp xếp feed bất hợp lý trên Instagram của YG khiến cộng đồng fan only của Ji Soo nổi giận. Từ khóa "Ji Soo" vào top trending Twitter với hàng trăm nghìn tweet chỉ sau một giờ. Hàng nghìn bình luận chỉ trích YG vì "bỏ quên" Ji Soo, khiến cô "tàng hình", biến Black Pink thành girlgroup "chỉ có 3 thành viên". JiSooBar - fansite lớn nhất tại Trung Quốc của Ji Soo cũng bày tỏ thất vọng và tuyên bố sẽ không chi tiền cho các hoạt động comeback lần này của Black Pink.

Một số bình luận: "Nếu đã không có đủ 4 bộ ảnh để đăng cho 4 ngày thì từ đầu đừng sắp xếp feed trên Instagram như vậy"; "Black Pink có 4 người chứ không phải 3 người. Đã đăng poster thì phải đăng đủ 4 người. Tại sao ai cũng có phần chỉ riêng Ji Soo ra chuồng gà?"; "Sau tất cả những gì YG đã đối xử với Ji Soo, họ cảm thấy như vậy là chưa đủ tệ và quyết định tiếp tục ngó lơ cô ấy"; "Cực kỳ thất vọng với YG. Công ty này không bao giờ nhìn thấy sự thiệt thòi của Ji Soo từ khi debut đến nay"...

Trước sức ép của người hâm mộ, YG đã phải xóa toàn bộ bài post về màn comeback của Black Pink trên Instagram và... đăng lại từ đầu, đồng thời thay đổi cách sắp xếp layout trên trang. Tuy nhiên, hành động này cũng bị chỉ trích là "lấp liếm", "lươn lẹo". Người hâm mộ giận dữ vì đây không phải là lần đầu tiên Ji Soo bị YG "ngó lơ". Cộng đồng fan Ji Soo tiếp tục trend từ khóa "Ji Soo deserves better" và yêu cầu công ty rút ra bài học qua "sự cố" lần này.

Trong khi đó, cộng đồng Blink đang "chia 5 xẻ 7" vì vụ ồn ào liên quan đến Ji Soo. Người hâm mộ Jennie - Rosé tức giận vì fan Ji Soo đã phá hỏng không khí hào hứng ngay thời điểm video concept của hai nữ idol được YG nhá hàng vào sáng nay.

Sau khi bị chỉ trích, tài khoản Instagram của YG đã thay đổi cách sắp xếp ảnh để hiển thị đủ 4 thành viên trên mặt trang,

Trước đây, YG cũng từng gây phẫn nộ vì chọn ảnh Ji Soo "tàng hình" đăng trên Instagram của Black Pink.

Là visual nhưng Ji Soo chưa bao giờ được chọn ảnh làm thumbnail MV trên YouTube.

Trong đợt phát hành single Stay tháng 11/2016, Ji Soo cũng là thành viên duy nhất không được cựu CEO Yang Hyun Suk đăng hình trên Instagram.

