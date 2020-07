Trend chế video ghép mỹ nhân 'Điên thì có sao' với idol Kpop

Trên Twitter, fan Kpop đang rầm rộ chia sẻ nhiều video chế về nhân vật nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji đóng) trong bộ phim truyền hình It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao). Trích đoạn tỏ tình táo bạo của Moon Young dành cho Kang Tae (Kim Soo Hyun) trong tập 4 được lồng ghép với video của loạt idol Kpop, tạo ra những tác phẩm siêu hài hước.

Trend chế video ghép nữ chính 'Điên thì có sao' với idol Kpop Video gốc trong phim.

Trend chế video ghép nữ chính 'Điên thì có sao' với idol Kpop Seo Ye Ji gọi nhưng Kai (EXO) không muốn trả lời.

Trend chế video ghép nữ chính 'Điên thì có sao' với idol Kpop Cậu bạn D.O cùng nhóm với Kai cũng trong tình trạng "lag" tương tự.

Trend chế video ghép nữ chính 'Điên thì có sao' với idol Kpop Se Hun (EXO) "không hiểu gì hết trơn".

Trend chế video ghép nữ chính 'Điên thì có sao' với idol Kpop Krystal f(x) nhăn nhó khi nghe thổ lộ từ 'chị đại' Seo Ye Ji.

Trend chế video ghép nữ chính 'Điên thì có sao' với idol Kpop Jennie (Black Pink) "hoảng hốt tột độ" trước lời tỏ tình của Seo Ye Ji.

Điên thì có sao đang là bộ phim thu hút sự chú ý của mọt phim Hàn. Phim thuộc thể loại kỳ ảo, lãng mạn, xoay quanh Moon Kang Tae (do Kim Soo Hyun thủ vai), một nhân viên y tế cộng đồng tại một bệnh viện tâm thần, quá bận rộn không có thời gian dành cho tình yêu. Go Moon Young (Seo Ye Ji), một tác giả sách thiếu nhi thành công, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và cũng chưa bao giờ biết đến tình yêu. Hai người bất chấp số phận và tính cách, dần dần phải lòng và hàn gắn những tổn thương tình cảm của nhau.

Phim lên sóng vào thứ 7 - Chủ nhật hàng tuần lúc 19h (giờ Việt Nam) trên kênh tvN.

Minie