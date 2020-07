'Thánh ngoại giao' Do Yeon thân thiết với các mỹ nhân đình đám

Tình bạn giữa Jennie và Do Yeon là đề tài được bàn tán nhiều thời gian qua. Thành viên Black Pink hiếm khi đăng ảnh với nghệ sĩ ngoài công ty lên Instagram. Ngôi sao nhà Fantagio tiết lộ đã "chạm mắt" với Jennie ở sân khấu Inkigayo và cả hai cùng bật cười, từ đó trở nên thân thiết. Jennie còn chia sẻ clip Do Yeon nhép theo ca khúc How You Like That lên trang cá nhân.