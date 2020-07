Thần thái 'điên đảo' của So Won (GFriend) trong đợt comeback

Trong màn comeback với album 回:Song of the Sirens và ca khúc chủ đề Apple, GFriend gây bất ngờ với màn thay đổi concept ngoạn mục. Từ bỏ hình tượng nữ tính đáng yêu, GFriend mang tới hình ảnh nữ quyền, quý phái và ma mị bí ẩn.

So Won (hàng trên, giữa) chiếm spotlight trong các sân khấu trực tiếp quảng bá ca khúc mới của GFriend.

Trong các thành viên, trưởng nhóm So Won là nhân vật thu hút sự chú ý nhất của netizen Hàn Quốc trong màn comeback vừa qua. Những chủ đề về nữ idol liên tục vào top đọc nhiều trên các diễn đàn Pann Nate, TheQoo... Đông đảo fan cho rằng đây là "thời của So Won" bởi thần thái, ngoại hình của cô cực kỳ phù hợp với concept mới. Trên YouTube, các fancam cá nhân của nữ idol sinh năm 1995 cũng nhận lượt xem nhiều nhất so với các thành viên trong nhóm.

Những bức ảnh từ sân khấu live của So Won liên tục được share trên mạng xã hội.

Thần thái sang chảnh của So Won gây "bão" các diễn đàn Hàn Quốc.

Những bộ váy quyền lực và phụ kiện lấp lánh quý phái tôn lên vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ của So Won.

Netizen cho rằng đây là thời điểm nhan sắc của So Won đạt đến đỉnh cao phong độ.

So Won cao 1,73m nên dễ dàng chinh phục các thiết kế xẻ tà quyến rũ khoe chân dài.

Fan gọi cô nàng là "nữ thần" khi thưởng thức những màn trình diễn Apple.

Một số bình luận: "So Won thời tóc vàng cũng đẹp mà tóc đen lại càng đỉnh"; "Nếu xem màn biểu diễn của nhóm sẽ thấy cô ấy nổi bật nhường nào"; "Chiều cao và thần thái cân được mọi concept"; "So Won catwalk cũng đỉnh lắm. Tỏa sáng như nữ thần thực thụ": "Khí chất, kỹ năng trình diễn của cô ấy đã tiến bộ rất nhiều. Visual này cần được biết đến nhiều hơn"...

