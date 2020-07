Tâm trạng buồn bã của Rosé (Black Pink) khiến fan lo lắng

Đoạn video về hậu trường sân khấu How you like that tại Inkigayo (SBS) ngày 28/6 đang được người hâm mộ chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Trong video, 4 thành viên Black Pink đứng trò chuyện trước giờ biểu diễn. Trong khi Jennie, Ji Soo và Lisa tỏ ra vui vẻ thì Rosé lại đứng xa cách, khuôn mặt cúi xuống trông khá buồn bã.

Người hâm mộ để lại nhiều bình luận hoang mang về tình trạng tinh thần và sức khỏe của Rosé. Nhiều fan lo lắng khi nữ idol sinh năm 1997 không còn vui vẻ hoạt bát như trước đây mà trở nên trầm lắng hơn hẳn. Đây không phải là "dấu hiệu" duy nhất khiến fan cho rằng Rosé đang trong thời gian gặp khó khăn về tâm lý. Trong những buổi livestream hay họp báo quảng bá comeback gần đây, giọng ca chính Black Pink cũng tỏ ra kiệm lời và đánh mất hình ảnh đáng yêu rạng rỡ quen thuộc.

Rosé có vẻ xa cách với các thành viên trong hậu trường.

Nữ idol khá buồn bã khi xuất hiện ở sân khấu Inkigayo ngày 28/6.

Nữ idol ít biểu cảm so với ba thành viên trong nhóm.

Trong show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ngày 27/6, Rosé cũng có nụ cười gượng gạo, trầm lắng.

Tình trạng tương tự diễn ra ở Vlive comeback...

... và họp báo ngày 26/6...

Trong video cover ca khúc Wayo (Bang Ye Dam) ngày 29/5, Rosé có ánh mắt buồn bã.

Một số bình luận: "Tôi hy vọng cô ấy ổn, người hâm mộ vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ cô ấy"; "Có thể vì lịch trình mệt mỏi khiến Rosé không được khỏe"; "Tôi rất lo lắng vì có thể cô ấy đã trải qua chuyện gì đó không thoải mái khiến tâm trạng không vui"; "Khi làm người nổi tiếng, họ phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà chúng ta không bao giờ hiểu được"; "Có lẽ áp lực đã khiến Rosé trầm hơn hẳn. Bạn biết đấy cô ấy đã phải nghe những lời chỉ trích về giọng hát hoặc những hối thúc về màn debut solo, hoặc những tranh cãi về chuyện đối xử bất công trong nhóm"...

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng fan đang "tưởng tượng quá đà" và khẳng định Rosé vẫn ổn. "Cô ấy đã trưởng thành hơn, tự tin hơn. Cô ấy cũng không cần phải cười mọi lúc mọi nơi, hãy để cô ấy thoải mái với bất cứ biểu cảm nào", một fan bình luận.

