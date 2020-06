Back to Ione

'Song đại mỹ nhân' tiêu biểu của từng thế hệ Kpop

Mỗi thế hệ Kpop có hàng trăm idol xinh đẹp, nhưng luôn có những cặp mỹ nhân có tài năng, nhan sắc vượt trội.

Kpop Gen 1:

1. Eugene (S.E.S)

Eugene tên thật là Kim Yoo Jin, sinh năm 1981. Cô debut năm 1997 với tư cách thành viên S.E.S, girlgroup thế hệ đầu của SM. Eugene đảm nhận nhiệm vụ visual, là thành viên xinh đẹp và nổi tiếng nhất nhóm. Cô sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt trong trẻo, sống mũi thẳng tắp và khuôn miệng hình trái tim duyên dáng. Khí chất vừa tươi tắn vừa quyến rũ của Eugene khiến cô trở thành hình mẫu trong mộng của một thế hệ phái nam xứ Hàn. Tên tuổi Eugene luôn dẫn đầu các BXH sắc đẹp thời bấy giờ, được nhiều chuyên gia thẩm mỹ đánh giá cao. Đến nay, Eugene vẫn được xem là "nữ thần của mọi nữ thần Kpop".

2. Sung Yuri (Fin.K.L)

Sung Yuri sinh năm 1981, debut năm 1998 trong đội hình Fin.K.L. Nếu như Eugene nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo kiều diễm thì Yuri lại được biết tới nhờ đường nét nữ tính, ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh cùng khí chất thanh tao dịu dàng. Cô được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ đầu tiên của Kpop, là "nàng tiên quốc dân'' trong thời kỳ nổi tiếng nhất. Nhờ vẻ đẹp ngây thơ, Sung Yuri cũng là mỹ nhân "hack tuổi" đình đám. Ở độ tuổi 40 (tuổi Hàn), cô vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp không khác nhiều so với trước đây.





Kpop Gen 2:

1. Yoona (SNSD)

Yoona sinh năm 1990, ra mắt năm 2007 trong đội hình SNSD. Nét xinh xắn tự nhiên, khí chất trong trẻo thuần khiết như thiên thần đã giúp Yoona nhanh chóng nổi tiếng. Cô là một trong những thành viên SNSD có lượng fan đông đảo nhất và cũng được biết tới như "visual tường thành" của Kpop thế hệ 2. Đến nay, sau 13 năm gia nhập Kpop, Yoona vẫn được khen xinh đẹp trẻ trung, lấn át nhiều đàn em khi đứng chung khung hình. Nhiều netizen đánh giá rằng Kpop thế hệ sau rất khó tìm được một visual có vẻ đẹp thánh thiện, thần thái thanh lịch thu hút như Yoona.

2. Suzy (MissA)

Suzy sinh năm 1994, ra mắt năm 2010 trong đội hình MissA. Từ khi mới debut, nữ idol đã được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình nổi bật. Không có những đường nét sắc sảo nhưng nữ idol vẫn ghi điểm bởi vẻ nhẹ nhàng, trong sáng. Gương mặt dịu dàng hiền lành của Suzy gợi nhớ đến mối tình đầu tuổi thanh xuân của nhiều chàng trai Hàn Quốc. Kể từ khi nắm giữ danh hiệu "tình đầu quốc dân" năm 2012, đến nay vẫn chưa có người đẹp Kbiz nào soán ngôi của Suzy. Ra mắt tròn 10 năm, Suzy vẫn được nhắc đến trong các BXH nhan sắc, mỗi lần xuất hiện là lại khiến công chúng trầm trồ về "ngoại hình thăng hạng", mặn mà theo thời gian.





Kpop Gen 3:

1. Irene (Red Velvet)

Irene sinh năm 1991, ra mắt năm 2014 với tư cách thành viên Red Velvet. Nữ idol nổi tiếng với nhan sắc "hoàn hảo, không góc chết". Irene sở hữu làn da trắng bóc, đường nét sang chảnh quý phái. Các bác sĩ thẩm mỹ đánh giá cao đường nét hài hòa, tỷ lệ cân đối của Irene. Nhan sắc của Irene là hình mẫu được nhiều chị em Hàn Quốc chọn làm tiêu chuẩn phẫu thuật thẩm mỹ. Ở tuổi 30, Irene vẫn đủ sức khẳng định "visual bất bại" nhờ gương mặt đẹp không tì vết.

2. Tzuyu (Twice)

Tzuyu sinh năm 1999, debut với tư cách thành viên Twice năm 2015. Nữ idol là thần tượng ngoại quốc hiếm hoi được đông đảo người Hàn Quốc công nhận nhan sắc, thường xuyên xếp hạng cao trong các cuộc bình chọn sắc đẹp. Tzuyu có gương mặt nhỏ, đôi mắt to, đường nét sắc sảo và kiều diễm hút hồn người hâm mộ. Khí chất cổ điển, trầm tĩnh và bí ẩn của Tzuyu cũng là điểm khác biệt của cô nàng so với hàng trăm nữ idol cùng thời. Cô nàng biến hóa được nhiều concept, lúc thì thanh cao lạnh lùng, lúc lại ngây thơ dịu dàng như hình tượng tình đầu.

Minie (theo TheQoo)