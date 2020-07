Somi tung MV mới chuẩn Âu Mỹ từ nhạc đến visual

Chiều 22/7, Somi tung MV What you waiting for - sản phẩm solo thứ hai từ khi chuyển sang công ty quản lý The Black Label. Từ lúc tung teaser, người hâm mộ đã mong chờ nó vì tạo hình cá tính của Somi cùng chất lượng âm nhạc được Teddy đảm bảo. Lisa còn đến thăm Somi trong buổi ghi âm, nhận xét và góp ý cho đàn em.

Somi tung MV mới chuẩn Âu Mỹ từ nhạc đến visual MV 'What you waiting for'

What you waiting for được viết theo thể loại R&B - dance, phần beat đậm phong cách EDM. Sau khi phát hành, fan khen ngợi đây là một bài hát mang âm hưởng Âu Mỹ, không theo lối mòn của các ca khúc sôi động, có đoạn điệp khúc gây nghiện... Somi không thể hiện vũ đạo trong MV, thay vào đó là hàng loạt tạo hình được đầu tư chỉn chu, váy áo sang chảnh. Nữ idol biến hóa đến 7 nhân cách trong MV, khi cá tính, lúc nổi loạn.

Somi xinh đẹp trong MV.

MV còn tăng độ hoành tráng bằng những cảnh quay lái du thuyền ở bãi biển, cảnh chiến đấu căng thẳng giữa hai nhân cách - những chi tiết đậm chất Hollywood, thường thấy trong các MV Âu Mỹ.

Nữ idol tỏa sáng với nhiều tạo hình.

Sau khi phát hành, người hâm mộ đã liên tục giúp những từ khóa liên quan xuất hiện trên top trending. Hai thành viên Black Pink là Ji Soo, Lisa ủng hộ đàn em trên mạng xã hội và đến thăm Somi ở buổi quay MV. Trước đó, em út Black Pink còn đến buổi thu âm và đưa ra những nhận xét, góp ý cho ca khúc.

Lisa đến thăm Somi khi quay MV.

Dù thế, What you waiting for vẫn tạo ra ý kiến trái chiều. Cũng có người chê ca khúc khó ngấm, nhạc ngang và phần kết hụt hẫng. Ca khúc cũng không có những đoạn nhạc "đinh", tạo điểm nhấn gây nghiện và lạm dụng quá nhiều autotune.

Số khác khen ngợi Somi đã tiến bộ nhiều về giọng hát, ổn định hơn, không có quá chói tai.

Jurina