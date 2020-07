Somi khoe visual gợi nhớ Lisa (Black Pink) trong teaser comeback

12h trưa (giờ địa phương) ngày 17/7, The Black Label (công ty con của YG) phát hành teaser đầu tiên cho MV comeback What you waiting for của Jeon Somi. Teaser dài 22 giây, bao gồm một đoạn nhạc dạo "gây nghiện" cùng lyric "Just tell me what you waiting for" (Nói cho em biết anh đang chờ đợi điều gì?). Somi xuất hiện với mái tóc dài, sau đó lại "biến hình" thành một cô nàng tóc ngắn đầy cá tính.

Somi khoe thần thái cool ngầu gợi nhớ Lisa trong teaser comeback

Người hâm mộ dành nhiều bình luận tích cực cho hình ảnh lẫn chất lượng âm nhạc trong teaser What you waiting for. Cựu center I.O.I khiến netizen bất ngờ vì "lột xác" mới lạ trong mái tóc đen cắt ngắn. Concept này của Somi gợi nhớ đến đàn chị Lisa (Black Pink). Trong đợt quảng bá How you like that vừa qua, Lisa cũng gây "bão" khi từ bỏ mái tóc dài quen thuộc để làm mới hình tượng với mái tóc ngắn cool ngầu.

Somi trong teaser What you waiting for.

Hình tượng của Somi gợi nhớ đến Lisa (Black Pink).

Một số bình luận: "Somi như em gái Lisa vậy"; "Mặc dù là tóc giả thôi nhưng mà giống Lisa quá"; "Tôi hy vọng Black Pink quảng bá thêm để Lisa và Somi có thể đứng cạnh nhau ở sân khấu encore"; "Nét đẹp lai tây của Somi càng khiến cô ấy có thần thái giống Lisa hơn"; "Nhạc đậm chất YG, chưa gì đã ngửi thấy mùi hit rồi"; "Trở lại sau 1 năm nên thấy Somi trưởng thành hơn nhiều"...

Jeon Somi sẽ chính thức trở lại với single What you waiting for vào 18h ngày 22/7. Đây là lần comeback đầu tiên của Somi sau hơn 1 năm kể từ màn debut solo với single Birthday. Single này tiếp tục là sản phẩm được sản xuất bởi Teddy - CEO The Black Label. Somi cũng tham gia quá trình viết lời, soạn nhạc cho bài hát.

Trước khi tung teaser MV, Somi nhá hàng bằng loạt ảnh concept ấn tượng.

What you waiting for được "nhào nặn" bằng những producer quen thuộc của YG như Teddy, R.Tee, 24...

Minie