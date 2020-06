Seung Yoon (Winner) - idol có giọng hát khủng nhất nhì Kpop

Seung Yoon là leader của nhóm nhạc nhà YG - Winner, cũng là một trong những giọng ca hay nhất trong làng nhạc pop Hàn Quốc.

Vừa qua, Seung Yoon thu hút sự chú ý lớn khi giành được sáu chiến thắng trong mùa giải gần nhất của chương trình thực tế về ca hát - King of Mask Singer.



Từ một thí sinh non nớt 16 tuổi trong một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, Seung Yoon giờ đã là một idol Kpop chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật. Anh có giọng hát khỏe và ấm không phải ai cũng có.



Thời niên thiếu



Kang Seung Yoon sinh vào tháng 1/1994 tại thành phố Busan. Anh là đứa con duy nhất của một người mẹ đơn thân. Kang Seung Yoon bắt đầu hành trình làm ca sĩ năm 16 tuổi với tư cách là thí sinh trong cuộc thi Superstar K2. Màn trình diễn cuối cùng của Seung Yoon trên show - bản cover bài hát Instinctively của nhạc sĩ Yoon Jong Shin - đã giúp anh trở nên nổi tiếng. Superstar K2 - Kang Seung Yoon - Instictively Kang Seung Yoon cover Instinctively trên sân khấu Superstar K2.

Một vài công ty giải trí tiếp cận Seung Yoon khi anh vừa bước ra khỏi Superstar K. Họ cố gắng thu hút anh bằng tiền và những lời hứa danh vọng. Nhưng Seung Yoon chọn gia nhập YG Entertainment vì tin rằng nơi này đối xử với mình rất nghiêm túc và sẽ trang bị cho anh những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp.



Seung Yoon ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ khi đang học cấp 3. Anh từng nghĩ đến rất nhiều mơ ước khác như làm chính trị gia, trở thành nhà khoa học, một tay chơi bi-a chuyên nghiệp hay thậm chí là một tác giả truyện tranh. Seung Yoon thời đó cũng rất nghiêm túc với ý định trở thành một nghệ sĩ guitar cổ điển.



Seung Yoon từng chia sẻ trong chương trình Knowing Bros rằng rất yêu cây đàn guitar từ năm lớp tám. Tuy nhiên, sau khi giám đốc của YG nói rằng nó làm cho những bản nhạc anh sáng tác nghe có vẻ lỗi thời, Kang Seung Yoon đã tạm ngừng chơi nhạc cụ này.



Sau ba năm đào tạo tại YG, Yoon được ra mắt vào năm 2014 với tư cách là thành viên của nhóm Winner sau khi đội giành chiến thắng trong show sống còn Win: Who Is Next?. Anh cũng không đụng vào cây đàn guitar nhiều kể từ khi ra mắt với Winner. Vì thế, người hâm mộ mới nói rằng anh đã tìm thấy lại âm sắc và phong cách của mình trong thời gian thi King of Mask Singer. Seung Yoon (bìa trái) bên các thành viên Winner gồm Seung Hoon, Jin Woo, Mino.

Vai trò trong Winner



Với tư cách là giọng ca chính của Winner, Seung Yoon đang là một trong những vocal "khủng" nhất Kpop. Chất giọng baritone (giọng nam trung) trầm ấm tỏa sáng trong các bản rock ballad, đồng thời có thể lên quãng cao với giọng giả thanh, tạo cảm giác mềm mại và đầy sức sống cho các bài hát. Các bản cover Family Portrait (Kim Jin Ho) và Who Are You ( Sam Kim) trong King of Mask Singer thể hiện rõ chất giọng trời phú của Seung Yoon.

Yoon cũng là leader của Winner, dù là thành viên nhỏ tuổi nhất. Anh trở thành nhóm trưởng khi các thành viên còn đang cạnh tranh để có cơ hội được debut qua Win: Who Is Next?, và leader thời điểm đó là Mino bị chấn thương.



Trở thành trưởng nhóm khiến Seung Yoon có trách nhiệm và chăm chỉ hơn. Anh nổi tiếng là người nghiện công việc với những yêu cầu rất cao cho bản thân và cả nhóm.



Anh từng chia sẻ với tờ Newsen rằng, một trong những mục tiêu của mình là phá bỏ đi định kiến các thần tượng Kpop chỉ có bề ngoài và thiếu kỹ năng nghệ thuật.

Sự nghiệp solo



Seung Yoon không đợi đến khi debut mới phát triển sự nghiệp solo. Anh đã phát hành single You Are Heaven - nhạc phim chính thức của bộ phim đình đám Midas, chỉ một tháng sau khi ký hợp đồng với YG Entertainment.



Anh cũng đã ra mắt vai trò diễn viên trong sitcom nổi tiếng High Kick 3. Anh đảm nhận nhân vật có tính cách đặc biệt, luôn tin rằng Trái Đất là một khối lập phương và ước mơ trở thành tổng thống Hàn Quốc.



Năm 2013, Yoon debut với tư cách ca sĩ solo qua single It Rains và Wild and Young. It Rains lập tức trở thành hit, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.



Sau khi ra mắt với Winner, Seung Yoon tiếp tục xuất hiện trong các web-drama, trong đó có bộ phim We Broke Up (2015) với vai trò nam chính, và đặc biệt là phim hài Prison Playbook (2017) trong vai một tù nhân bị mắc chứng nghiện... ăn cắp vặt.



Cuộc chạy đua của Seung Yoon trên King of Mask Singer cũng đánh dấu một sự khác biệt so với phong cách upbeat hip hop quen thuộc của Winner. Nó cho anh được tự do khám phá các sắc màu âm nhạc khác. "Tôi đã được hát những ca khúc ở nhiều thể loại khác nhau trong thời gian tham gia King of Mask Singer. Nhờ đó, tôi có thêm rất nhiều sự tự tin và nhận ra rằng công chúng yêu thích âm nhạc của mình, bất kể đó là dòng nhạc gì", anh nói trong cuộc phỏng vấn kết thúc chương trình. Seung Yoon chiến thắng King of Mask Singer Seung Yoon giành 6 chiến thắng trên King of Mask Singer để trở thành "Vua mặt nạ" trẻ nhất của chương trình.

Phong cách thời trang



Seung Yoon ăn mặc theo phong cách hipster, thường đội mũ bucket hoặc beanie. Instagram với hơn 2,5 triệu follower của anh tràn ngập hình ảnh thể hiện phong cách cá tính.

Đã mười năm kể từ lần bước lên sân khấu của Superstar K, Seung Yoon vẫn luôn mang trong mình động lực mãnh liệt cải thiện bản thân trong mọi tình huống, dù đó là ca hát hay diễn xuất.



"Ngày trước, lúc còn là thực tập sinh, tôi đã debut diễn xuất trong một bộ phim sitcom. Nhưng sau đó tôi đã từ chối lời mời tham gia các dự án phim khác bởi vì cảm thấy tội lỗi khi chưa được chuẩn bị kỹ càng... Nói thật ra, tôi cũng chưa muốn thử những điều mới khi chưa được công nhận là một ca sĩ".