Rosé - Jennie ngầu như nhân vật game trong video concept

Sáng 18/6, YG tung video concept teaser đầu tiên cho single How you like that sau khi kết thúc 3 ngày nhá hàng poster concept. Rosé và Jennie là hai thành viên lộ diện trong loạt teaser mới này. Ngay sau khi video được đăng tải, cộng đồng Blink đã "sôi sùng sục" trước đoạn lyric "How you like that" gây "nghiện" cùng phần hình ảnh "đã mắt". Rosé và Jennie được ví như nhân vật trong game nhờ tạo hình chất lừ.

Rosé đeo khuyên lưỡi, Jennie siêu ngầu trong video concept

Lần comeback này đánh dấu bước chuyển mình đầy mạnh mẽ của Rosé. Nữ idol từ bỏ mái tóc vàng quen thuộc, nhuộm tóc xám tím với loạt phụ kiện cá tính. Người hâm mộ thích thú khi phát hiện Rosé có thể đeo khuyên lưỡi. Trước đó trong ảnh teaser ngày hôm qua, Rosé cũng đeo grill (trang sức gắn vào răng) siêu ngầu. Trong khi đó, Jennie tiếp tục chứng minh thần thái high fashion đỉnh cao. Dù được tạo hình tóc tai, trang điểm có phần "dị", nữ idol vẫn biết cách biến hóa để tỏa sáng và khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào mình.

Trước đó, khi Black Pink rục rịch comeback, nhiều tin đồn cho rằng girlgroup nhà YG sẽ phát hành một ca khúc mang hơi hướng mùa hè với concept "nắng vàng biển xanh". Tuy nhiên, với những ảnh và video teaser vừa được "nhá hàng", người hâm mộ tin tưởng How you like that sẽ là một sản phẩm đậm chất hip-hop, thậm chí "swag" nhất so với những ca khúc trước đây của Black Pink.

How you like that phát hành vào 18h (giờ địa phương) ngày 26/6.

