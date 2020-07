Rosé chiếm spotlight của Lisa trong video vũ đạo 'How you like that'

Sáng 6/7, Black Pink tung video trình diễn vũ đạo của single How you like that. Như những lần comeback trước, girlgroup nhà YG tiếp tục chứng minh sức hút "khủng" về khoản vũ đạo, các ca khúc quảng bá đều có những động tác nhảy gây "bão" mạng xã hội. Video vũ đạo How you like that nhanh chóng trở thành đề tài hot trong cộng đồng Blink, nhận được hơn 670.000 lượt like trên YouTube chỉ trong vòng 2 giờ.

Trong 4 thành viên, Rosé là người chiếm spotlight với nhiều bình luận khen ngợi. Netizen đánh giá cao kỹ năng vũ đạo xuất sắc, những động tác di chuyển khéo léo và khí chất tự tin của nữ idol 23 tuổi. Dù chỉ là lead dancer, Rosé vẫn nhảy đẹp không kém main dancer Lisa. Thậm chí nhiều fan cho rằng Rosé "đánh bại" Lisa về sự uyển chuyển hút mắt khi nhảy.

Rosé (quần dài) nhận nhiều lời khen nhờ những động tác nhảy hút mắt.

Nữ idol có kỹ năng di chuyển cơ thể mượt mà, nhẹ nhàng.

Một số bình luận: "Rất hiếm main vocal có kỹ năng nhảy tốt như Rosé"; "Tôi không thể rời mắt khỏi những động tác nhảy của Rosé"; "Phong cách vũ đạo của Rosé rất mượt mà, Mỗi bước di chuyển hông và tay đều rất gợi cảm và đắt giá"; "Nếu Lisa nhảy dứt khoát và sắc bén thì Rosé lại linh hoạt và uyển chuyển. Mỗi người một vẻ nhưng tôi vẫn thích kiểu nhảy của Rosé hơn"; "Không chỉ nhảy đẹp, Rosé còn rất tự tin và thần thái khi nhảy"; "Những màn hất tóc của cô ấy là đỉnh của đỉnh"...

Rosé được đánh giá cao về kỹ năng toàn diện.

Đây không phải lần đầu Rosé thu hút sự chú ý trong những video vũ đạo của Black Pink. Trong các màn trình diễn Whistle, Ddu-du Ddu-du..., Rosé từng trở thành đề tài hot được bàn luận trên các diễn đàn Kpop nhờ phong cách nhảy đặc trưng. Người hâm mộ cho rằng nếu phát hành ca khúc solo, Rosé nhiều khả năng sẽ thành công vang dội nhờ sở hữu mọi yếu tố cần có: visual, giọng hát, vũ đạo.

Minie