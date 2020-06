Những khoảnh khắc 'thần tiên tỷ tỷ' của Ji Soo (Black Pink)

Ngày 26/6, Black Pink tổ chức họp báo online, thu hút hơn 700.000 lượt người xem trên toàn cầu. Nhóm nữ nhà YG xuất hiện với phong cách sành điệu, cá tính như trong những bức ảnh teaser được công ty tung ra trong nhiều ngày qua. Từng thành viên đều diện trang phục của những thương hiệu đình đám như Chanel, Celine, Saint Laurent và Dior. Cả 4 mỹ nhân nhà YG đều là gương mặt đại diện, quảng bá cho những nhãn hiệu thời trang danh tiếng nhất thế giới.

Ji Soo trong buổi họp báo.

Ji Soo gây sốt với kiểu tóc giống hệt bức ảnh teaser. Phong cách trang điểm, kiểu tóc tái hiện lại bức ảnh teaser "huyền thoại". Netizen Hàn dành những lời khen "có cánh", ví thành viên Black Pink có nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" không có thực. Visual của Ji Soo cân cả những tấm ảnh do phóng viên chụp cận mặt chưa qua chỉnh sửa.

Ji Soo đeo trang sức của Dior trong sự kiện.

Bức ảnh cá nhân trong buổi họp báo của Ji Soo có mặt trong top đầu trang tìm kiếm ở Hàn nhiều giờ liền. Cô luôn là thành viên được lòng công chúng nhất bởi nét đẹp trong sáng, nhẹ nhàng đúng gu của netizen Hàn. Có người nhận xét gương mặt của Ji Soo còn đẹp hơn "biểu tượng tình đầu" Eugene (S.E.S).

Bài viết về Ji Soo đứng đầu top trending ở Hàn.

Visual của Ji Soo trong MV How You Like That cũng là đề tài được bàn luận sôi nổi nhất chiều 26/6. Mỹ nhân nhà YG phá bỏ định kiến "nhan sắc nhạt", "chỉ hợp với concept trong sáng" để lột xác trở thành girlcrush quyền lực. Khoảnh khắc Ji Soo xuất hiện với bộ váy đỏ được coi là cảnh quay đắt giá, chiếm trọn spotlight vì mang lại cảm giác quá mạnh mẽ. Ji Soo giống một nữ thần chiến tranh đầy quyền năng. Bức ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa khi quay MV của Ji Soo cũng vô cùng ấn tượng. Từ ánh mắt đến biểu cảm của nữ idol đều thu hút như một cảnh phim.

Cảnh quay ấn tượng của Ji Soo trong MV.

Ji Soo đẹp hoàn hảo trong ảnh hậu trường.

Ji Soo chính là "nữ hoàng" của những cảnh quay cận mặt. Cảnh nữ idol tháo xuống mặt nạ khiến người xem như "ngừng thở" vì quá xinh đẹp.

MV How you like that - Black Pink MV 'How You Like That' của Black Pink

