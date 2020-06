Nhân viên SBS bị trách oan 'nói xấu Twice ngay tại trường quay'

Ngày 14/6, Twice biểu diễn More and More và giành cúp No.1 trên show âm nhạc Inkigayo của SBS. Trong một đoạn fancam sân khấu encore của SBS, người hâm mộ Twice cho rằng nhân viên của Inkigayo đã chê bai kỹ năng hát hò của girlgroup nhà JYP ngay tại trường quay. Cụ thể, khi Twice vừa kết thúc sân khấu, fan nghe được một giọng nói đàn ông "ồ, họ thật sự không thể hát" trong fancam do chính nhà đài ghi hình và đăng trên kênh SBS Kpop.

Nhân viên SBS bị chỉ trích vì 'nói xấu Twice ngay tại trường quay' Trích đoạn fancam gây tranh cãi. Chú ý từ 0:10.

Sự việc khiến các fan giận dữ, chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng của nhân viên SBS Inkigayo đối với Twice. Cộng đồng Once trend từ khóa#InkigayoApologizeToTwice (Inkigayo hãy xin lỗi Twice) để yêu cầu lời giải thích từ phía SBS.

Hình ảnh cắt ra từ fancam encore tại Inkigayo của Twice do kênh SBS Kpop đăng tải.

Tối cùng ngày, SBS đã đưa ra phản hồi sau những tranh cãi trên mạng xã hội. Đại diện nhà đài xác nhận đó không phải là giọng nói của nhân viên mà là âm thanh của một đoạn quảng cáo đang được lên sóng trên tivi chính thời điểm đó. Theo nhà đài giải thích, âm thanh được lên sóng trên tivi (on-air) thường có thể nghe thấy trực tiếp tại trường quay thông qua hệ thống phát âm công cộng. Thông thường, đài truyền hình sẽ cắt bớt phần sau của màn encore và phát nối tiếp các đoạn quảng cáo. Do đó, khi xem đoạn fancam, âm thanh của những gì đang lên sóng trên tivi đã bị fan hiểu nhầm là âm thanh trực tiếp ở trường quay.

SBS cũng đăng kèm đoạn video phân tích vì sao lại có âm thanh gây hiểu lầm như vậy. Theo đó, âm thanh mà fan nghe thấy "họ thật sự không thể hát" thực chất là giọng thuyết minh "hoàn thiện hình ảnh có hiểu biết của tôi" của đoạn quảng cáo.

Nhân viên SBS bị chỉ trích vì nói xấu Twice ngay tại trường quay Video làm rõ sự việc của SBS. Fancam ở trường quay và đoạn video on-air trên tivi được ghép cùng thời điểm cho thấy giọng nói "lạ" là của đoạn quảng cáo chứ không phải của nhân viên nhà đài.

Mặc dù xác nhận không có staff nói xấu Twice, SBS vẫn đưa ra lời xin lỗi đến cộng đồng Once: "Nếu có người chê bai ca sĩ yêu thích của các bạn một cách vô cớ thì các bạn sẽ tức giận. Chúng tôi xin lỗi vì đã không cẩn thận và gây ra sự hiểu lầm với nhóm nhạc yêu thích của các bạn".

Vụ ồn ào khiến netizen được dịp chê cười cộng đồng Once. Nhiều người cho rằng fan của Twice đã tự "bôi tro trát trấu" vào mặt khi nghe nhầm giọng thuyết minh thành câu nói chê bai idol của mình như vậy. Bên cạnh đó, sự việc lại một lần nữa khiến netizen có cớ chỉ trích tài năng của Twice và khẳng định "hát dở như vậy thì nếu có bị chê cũng phải chấp nhận thôi".

Twice tại hậu trường Inkigayo ngày 14/6.

Minie