Netizen tìm ra tạo hình đỉnh nhất của Jennie trong mùa comeback

Mỗi mùa comeback của Black Pink là một lần công chúng được "mãn nhãn" trước visual xuất sắc của các thành viên. Jennie tạo xu hướng với kiểu tóc "hai râu" độc đáo nhưng theo người hâm mộ, mái tóc đen dài mới là "đỉnh cao" của nữ ca sĩ. Trong chương trình Inkigayo ngày 19/7, Jennie "hớp hồn" khán giả với mái tóc rẽ ngôi, ép thẳng nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại tạo hiệu quả bất ngờ.

Những bức ảnh động cắt từ fancam của Jennie đang gây "bão" trên các diễn đàn cùng hàng trăm bình luận khen ngợi. Jennie được nhận xét hợp với màu tóc đen hơn kiểu tóc nhuộm hay highlight, dù kiểu tóc nào của cô nàng hầu như cũng tạo trend. Vẻ đẹp sang chảnh của mỹ nhân YG càng được tôn lên với tông trang điểm màu nude. Netizen cho rằng Jennie hợp với phong cách Âu Mỹ hơn là style tỏa sáng lấp lánh thường thấy ở idol Kpop.

Vẻ đẹp "siêu thực" khiến Jennie được ví như nhân vật được tạo ra từ kỹ xảo.

Một số bình luận về tạo hình huyền thoại của Jennie: "Đỉnh quá, nhìn Jennie như một nhân vật trong game 3D vậy", "Một vẻ đẹp chanh xả đậm chất Queen", "Mọi thứ ở tạo hình này đều nhìn siêu thực. Jennie như một sản phẩm kỹ xảo ấy", "Jennie à, em có phải là người thật không thế", "Stylist đợt này làm tốt lắm, Jennie thật sự xinh đẹp"...

Jennie bùng nổ khí chất trên sân khấu.

Khi quảng bá How You Like That, cảnh kết nào của Jennie cũng được fan ca ngợi là "huyền thoại", được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Cảnh kết của Jennie.

Ngoài tạo hình trên Inkigayo, Jennie cũng khiến người xem trầm trồ bởi nhan sắc tại sân khấu Music Core ngày 18/7. Mái tóc nhuộm đen, uốn xoăn nhẹ khiến mỹ nhân nhà YG trở nên quyến rũ, quyền lực như một nữ hoàng. Fan nhận xét chỉ cần nhuộm tóc đen, dù ép thẳng hay xoăn thì Jennie cũng đạt đỉnh cao nhan sắc.

Jennie quyến rũ với tóc đen.

