Nam diễn viên cưa chân do biến chứng Covid-19 cần ghép phổi

Ngày 2/7, vợ Nick Cordero chia sẻ trên CBS This Morning rằng "có nhiều thứ cần sắp xếp" để việc ghép phổi có thể diễn ra. "Đây là khả năng khả thi nhất. 99% khả năng cho thấy sẽ cần thực hiện việc đó để anh ấy được sống tiếp cuộc đời mình mong muốn", Amanda Kloots nói.

Nam tài tử Nick Cordero.

Cordero đang "cực kỳ yếu" sau khi ở khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện trong 3 tháng. Cô đến thăm chồng hàng ngày và gọi việc này là "vòng tròn luẩn quẩn". "Bạn cảm thấy mình bị kẹt như trong vòng xoay của chuột hamster", cô nói. Dù vậy, Kloots vẫn cố gắng giữ tinh thần, tâm lý theo hướng tích cực.

Cô chia sẻ: "Họ nói với tôi 4 lần rằng anh ấy sẽ không qua khỏi. Có lúc họ nói anh ấy không qua được đêm hôm đó, nhưng rồi anh ấy vẫn sống. Anh ấy đang chiến đấu. Tôi thấy điều đó hàng ngày. Bác sĩ của Nick cũng thấy điều đó. Và miễn sao anh ấy vẫn chiến đấu, tôi sẽ tiếp tục vì chồng".

Nick Cordero thường nói với chồng rằng: "Đây là điều anh cần tập trung vào. Chúng ta đang ngồi trong ngôi nhà mới ở Laurel Canyon, Elvis đang trên giường và nghe hai ta nghe Our House", cô nói thêm.

Gia đình nhỏ của Nick Cordero.

Cordero và Kloots có một bé Elvis (1 tuổi). Tài tử người Canada nhập viện vào cuối tháng 3. Hiện anh đã vượt qua cơn hôn mê và âm tính với Covid-19. Chân phải của Cordero bị cắt đi và từng phải dùng máy tạo nhịp tim tạm thời - hiện đã bỏ. "Anh ấy đang ổn dần. Anh có thể mở mắt. Khi tỉnh, anh ấy sẽ trả lời các câu hỏi có hay không bằng việc chớp mắt lên xuống. Khi tôi hỏi anh ấy, anh sẽ cố gắng mỉm cười hoặc di chuyển hàm", Kloots nói.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên nhạc kịch người Canada nhưng hoạt động ở Mỹ. Anh từng nhận đề cử giải Tony với vở nhạc kịch Bullets Over Broadway. Anh từng đóng nhiều phim, được công chúng yêu thích như Going in style, Inside Game...

Huyền Anh (Theo CNN, CBS News)