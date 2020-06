Mỹ nhân 'nhảy như giun' Sakura được khen tiến bộ thần tốc

IZONE vừa trở lại với ca khúc chủ Secret Story of the Swan, nằm trong mini album Oneiric Diary phát hành ngày 15/6. Nhóm trình diễn live ca khúc lần đầu tiên trên sân khấu showcase do đài Mnet phát sóng. Secret Story of the Swan nhận được những phản hồi tích cực của người nghe, đứng đầu 4 BXH nhạc số, doanh số bán album cũng xếp thứ 3 trong những nhóm nhạc comback năm 2020.

Vũ đạo của IZONE được đánh giá là khá khó, yêu cầu động tác vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ. Việc đông thành viên cũng khiến nhóm tập luyện vất vả hơn. Secret Story of the Swan có điệu múa mềm mại như thiên nga và những động tác bật nhảy cực kỳ tốn sức. Sau khi Mnet đăng fancam của từng thành viên, Miyawaki Sakura nhận được nhiều lời khen về khả năng vũ đạo. Thần tượng người Nhật Bản đã tiến bộ rất nhiều nếu so sánh với thời tham gia thi Produce 48. Từ một cô nàng không biết nhảy lượn sóng, bị chê "giống con giun" trong phần xét lớp, Sakura giờ tự tin thể hiện tài năng trong phần dance break Secret Story of the Swan.

Kỹ năng nhảy của Sakura bị chê giống con giun.

Fancam của Sakura đạt gần 300.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Cô nàng không còn bị đứng sau trong màn dance break mà có vị trí khá cao, gần với main dancer là Chae Yeon. Sakura không khiến người xem thất vọng vì những động tác dứt khoát, có lực mà không kém phần nữ tính. Người xem khen ngợi sự tiến bộ của thành viên IZONE, cho rằng những cố gắng của nữ idol đã mang về kết quả xứng đáng.

Mỹ nhân 'nhảy như giun' Sakura được khen tiến bộ thần tốc Fancam của Sakura.

Những idol ở Nhật không quá chú trọng đào tạo vũ đạo vì thường theo hình tượng trong sáng, dễ thương. Khi sang Hàn, Miyawaki Sakura đã "lột xác" từ ngoại hình đến vũ đạo, trở thành một idol Kpop đích thực.

Những ý kiến bình luận: "Thực sự thì cô ấy tiến bộ nhiều đấy", "Đó là kết quả của sự đam mê, nỗ lực và được đào tạo bài bản", "Hàn Quốc quá nổi về idol rồi, chỉ mất 2 năm mà Sakura đã tiến bộ đến mức này", "Nhảy có lực và mạnh mẽ lắm", "Cô ấy hẳn phải tập luyện vất vả lắm", "Sakura giờ vào dance line cũng được đấy", "Qua mỗi album đều thấy tiến bộ hơn"...

Jurina