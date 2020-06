Mỹ nhân mới nổi Seo Ye Ji: Mặt ngây thơ, body siêu 'khủng'

Profile Seo Ye Ji: Ngày sinh: 6/4/1990 Năm hoạt động: 2013 đến nay Một số phim đã đóng: Potato Star (2013)

Diary of a Night Watchman (2014)

Super Daddy Yeol (2015)

Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016)

Save Me (2017)

Lawless Lawyer (2018)

It's Okay to Not Be Okay (2020)