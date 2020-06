Mỹ nhân gây 'bão' vì khoảnh khắc rơi lệ ở Baeksang 2020

Sau lễ trao giải Baeksang tối 5/6, nữ diễn viên Jeon Mi Do chiếm trọn bảng xếp hạng tìm kiếm nhờ khoảnh khắc rơi nước mắt quá đẹp. Nữ diễn viên nghẹn ngào khi xem màn biểu diễn của các diễn viên nhí. Chỉ một vài giây xuất hiện trên màn ảnh, Jeon Mi Do khiến khán giả trầm trồ vì quá xinh đẹp. Ngôi sao Hospital Playlist được khen khóc nhưng vẫn đầy sang chảnh, ngay cả khi mũi, mắt đỏ ửng lên.

Khoảnh khắc Jeon Mi Do rơi nước mắt.

Netizen Hàn liên tục để lại những lời khen như "xinh đẹp", "đáng yêu" dưới hình ảnh Jeon Mi Do ở Baeksang. Nữ diễn viên là nhan sắc nổi trội tại lễ trao giải quy tụ những diễn viên đình đám nhất hiện nay.

Nữ diễn viên phủ sóng trang tin Hàn.

Jeon Mi Do và Jo Jung Suk không kìm được nước mắt khi xem màn biểu diễn của diễn viên nhí Uju - cậu bé tham gia diễn trong Hospital Playlist. Người hâm mộ khen ngợi tình cảm của dàn diễn viên trong phim và mong chờ đến phần 2. Nhiều ý kiến còn cảm thấy tiếc nuối khi Hospital Playlist không thắng giải thưởng quan trọng trong Baeksang 2020.

Jeon Mi Do và Jo Jung Suk là hai ngôi sao của Hospital Playlist.

Jeon Mi Do đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim về đề tài y khoa Hospital Playlist. Với khuôn mặt trẻ trung, ít ai ngờ nữ diễn viên đã 38 tuổi. Trong phim đảm nhận nhân vật có giọng hát dở tệ, nhưng thực tế Mi Do là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Jeon Mi Do đã kết hôn vào năm 2013, chồng cô là người ngoài ngành giải trí.

Tạo hình của Jeon Mi Do trong Hospital Playlist.

