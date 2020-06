Momo (Twice) bị 'ném đá' dữ dội vì giọng hát live thảm họa

Ngày 10/6, sau khi nhận cúp ở Show Champion, Twice hát live More and More ăn mừng chiến thắng. Trên Pann Nate, đoạn video encore của Twice thu hút sự chú ý với hơn 1.300 bình luận, 140.000 lượt xem chỉ sau hơn 12 giờ.

Nguyên nhân khiến đoạn video gây tranh cãi là... giọng hát live của Momo. Người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng hát run rẩy, chói tai của nữ idol Nhật Bản. Ngay cả Momo cũng có biểu cảm ngại ngùng, khó xử và bất ngờ khi nghe giọng hát "khó nghe" của chính mình.

Momo (Twice) gây sốc với giọng hát live 'thảm họa' Twice phát biểu khi nhận cúp và hát encore (đoạn của Momo từ phút 2:30).

Netizen Hàn chỉ trích Momo là nữ idol có giọng ca "thảm họa", "tông điếc" (không có khả năng cảm nhạc), thậm chí chê bai mỹ nhân Nhật Bản là thần tượng "không biết hát". Trước đó khi More and More vừa lên sóng, Momo cũng trở thành tâm điểm ném đá vì phát âm khó nghe trong bản audio.

Một số bình luận: "Ôi giọng hát live của cô ấy thật tệ"; "Tôi nghĩ cô ta không biết hát"; "Tôi không muốn thô lỗ nhưng Momo có phải là tông điếc không?": "Bài hát này hoàn toàn không phù hợp với Momo"; "Không phải là Momo không tập luyện, nhưng tại sao kỹ năng hát hò của cô ấy không cải thiện chút nào?"; "Tôi bị sốc khi nghe cô ấy cất giọng. Momo chỉ nên làm vũ công chứ đừng nên làm ca sĩ"; "Sao JYP không cho Momo hát giọng thật của cô ấy? Cô ấy đã bị ép giọng để theo concept đáng yêu nhưng không hợp chút nào"; "Bản audio đã tệ rồi, hát live còn tệ hơn"...

Momo nổi tiếng với kỹ năng vũ đạo xuất sắc, nhưng giọng hát lại thường gây tranh cãi.

Đây không phải lần đầu Momo gây tranh cãi vì kỹ năng hát hò. Từ khi debut, nữ idol sinh năm 1996 thường xuyên bị chê bai về giọng hát live chói tai, lạc quẻ so với các thành viên trong Twice. Một số người cho rằng chất giọng hiện tại của Momo là hậu quả của việc training thanh nhạc sai lầm của JYP. Công ty này thường có định hướng luyện giọng "nửa hơi nửa khí" - một kiểu hát đặc trưng JYP - cho thực tập sinh. Tuy nhiên, cách training này không phải phù hợp với tất cả idol và Momo là trường hợp điển hình. Cô nàng bị đánh giá là "tông điếc", phát âm khó nghe và "không thể cải thiện thanh nhạc sau 5 năm debut".

Minie