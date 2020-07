Mina tố Ji Min (AOA) từng sex ở ký túc xá

Ngày 3/7, Kwon Mina gây xôn xao khi đăng bài tố cáo Ji Min bắt nạt cô suốt 10 năm hoạt động trong nhóm AOA, khiến cô bị trầm cảm và từng cố tự tử. Sau khi Ji Min có động thái phủ nhận, Mina tiết lộ nhiều chuyện về cách hành xử gây tổn thương của Ji Min, đồng thời đăng ảnh cổ tay chi chít vết sẹo. Sau đó, Mina cho hay Ji Min và các thành viên AOA đã đến nhà cô vào tối 3/7 để xin lỗi. Cô chấp nhận lời xin lỗi từ Ji Min dù thấy "không chân thành cho lắm".

Ji Min (trái) và Mina hồi cùng hoạt động trong nhóm AOA.

Chiều 4/7, Ji Min đăng bài viết trên Instagram xin lỗi Mina về scandal bắt nạt trong quá khứ. Trưởng nhóm AOA nhiều lần nói xin lỗi và nhận mình "không đủ tốt để dẫn dắt nhóm".

Ji Min viết: "Tôi hối hận và thấy tội lỗi. Tôi đã không thấu hiểu Mina, và tôi nghĩ mình đã không chăm sóc cô ấy tử tế. Ngày hôm qua, tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin tha thứ, nhưng tôi nghĩ mình đã không thể cởi bỏ những khúc mắc của Mina về tôi. Tôi thành thực xin lỗi. Khi tôi còn trẻ, ở tuổi đôi mươi, tôi đã nghĩ rằng nhóm của mình chỉ nên thể hiện ra những điều tốt đẹp trước mọi người, nhưng tôi nghĩ đó là cách dẫn dắt nhóm đầy thiếu sót".

Kết thúc bài viết, Ji Min gửi lời xin lỗi đến các thành viên AOA và Mina - người đã làm việc chăm chỉ vì nhóm.

Bài đăng của Ji Min khiến Mina tức giận. Cô viết trên Instagram: "Cầu xin? Ý chị là sao? Tôi sẽ nói những gì cần nói trước khi tôi đi. Hôm qua, chị nói rằng chị đã làm thế vì muốn tôi đi đúng hướng. Một người từng mang đàn ông về ký túc xá và quan hệ tình dục mà nói như vậy? Chị nên hướng bản thân vào con đường đúng đắn thì hơn. Ít nhất thì chị không nên nói dối. Tôi biết là chị không muốn xin lỗi và ghét tôi đến tận cùng. Tôi sẽ không quên ánh mắt chị nhìn tôi khi chị bước vào. Khi tôi chết, tôi sẽ trả lại chính xác những gì chị đã gây ra cho tôi. Tất cả những đôi mắt và đôi tai đã đến nhà tôi cũng vậy. Các người là cùng một giuộc. Chị Ji Min thật có phúc, thật may mắn. Họ đều đứng về phía chị. Chị đã thắng. Tôi đã thua".

Bài viết của Mina khiến nhiều người lo lắng cho trạng thái tinh thần của cô. Cựu idol đang điều trị bệnh trầm cảm và chứng rối loạn hoảng sợ. Nhiều người để lại lời nhắn an ủi, động viên Mina và hy vọng gia đình, công ty bảo vệ cô, giúp cô tránh xa những suy nghĩ tiêu cực. Hiện tại, Mina đã xóa bài đăng.

Trước đó, Mina tiết lộ từng phải ngủ ở phòng tập nhảy vì Jimin đưa người quen đến ký túc xá và "làm ồn". Cô phải dựa vào thuốc điều trị tâm lý từ năm 21 tuổi. Cô từng uống 200 viên thuốc ngủ, viết tên Ji Min trên giấy A4, ghi thêm "Con xin lỗi mẹ" rồi ngất xỉu. Mina cũng tố công ty quản lý FNC "biết mọi chuyện" nhưng không hề làm gì. Cô nói không muốn rời AOA nhưng vì Ji Min thù ghét và bắt nạt cô nên buộc phải từ bỏ ước mơ.

Mina sinh năm 1993, rời nhóm tháng 5/2019. Cô từng là idol được nhiều fan Kpop biết đến nhờ vòng eo "con kiến".

AOA là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi công ty giải trí FNC Entertainment. Nhóm chính thức ra mắt công chúng vào 30/7/2012 với single Angel's Story. Ban đầu AOA gồm 8 thành viên. Sau khi Yoo Kyung, ChoA và Mina rời nhóm, AOA hiện còn 5 thành viên: Ji Min, Yuna, Hye Jeong, Seol Hyun và Chan Mi.

Yoo Kyung, thành viên rời nhóm sớm nhất (tháng 10/2016), mới đây cũng gây chú ý khi đăng bài viết ẩn ý trên Instagram. Cô viết: "Thành thật thì, trong mắt tôi hồi đó, tất cả đều cùng một loại". Sau đó, cô chia sẻ lời bài hát Leave it all behind của Sleeping with Sirens: "Tôi không thể quên ánh mắt của những kẻ đứng nhìn. Tôi muốn giết chết nỗi đau bên trong. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, vì những người mà tôi yêu thương. Nên tôi sẽ nói rằng, tôi ổn, cho tới ngày tôi nhìn thấy ánh sáng". Nhiều ý kiến cho rằng Yoo Kyung đang ám chỉ những thành viên AOA "chỉ biết đứng nhìn" và hy vọng Mina sẽ vượt qua tất cả.

Cherry