Màn hất tóc điệu nghệ của Min Joo (IZONE) khiến fan mê mẩn

Trong màn comeback với mini-album Oneiric Diary gần đây, Min Joo là một trong những gương mặt nổi bật nhất đội hình IZONE. Nữ idol gây chú ý khi đứng vị trí center ở những phân cảnh "đắt giá" tại sân khấu ca khúc chủ đề Secret Story of the Swan.

Khoảnh khắc hất tóc điệu nghệ của Min Ju (IZONE) khiến fan mê mẩn Fancam Min Joo biểu diễn Secret Story of the Swan.

Trên mạng xã hội, những đoạn fancam, hình ảnh, GIF của Min Joo liên tục được chia sẻ với nhiều bình luận tích cực. Min Joo tỏa sáng nhờ thần thái rạng rỡ, nhan sắc xinh đẹp trong cảnh mở, kết màn. Secret Story of the Swan có nhịp điệu sôi động kết hợp với những vũ đạo vừa uyển chuyển, vừa dứt khoát. Ở vị trí là center, Min Joo thể hiện tốt những phân cảnh cần sự di chuyển khéo léo, cảm thụ nhạc và vẫn giữ được khí chất "tiên tử" trầm tĩnh, thu hút. Bên cạnh đó, nữ idol sinh năm 2001 còn khiến fan mê mẩn trước những động tác hất tóc vô cùng điệu nghệ. Nhiều bình luận khen ngợi mái tóc dài, dày mượt của Min Joo.

Min Joo có những động tác hất tóc gọn gàng, đẹp mắt khi nhảy.

Mái tóc dài của Min Joo tôn thêm vẻ đẹp bí ẩn như "thiên nga", đúng với concept bài hát chủ đề.

Min Joo thể hiện tốt vai trò ở vị trí center.

"Cô ấy nhảy tóc cũng nhảy theo"; "Tóc của Min Joo đẹp mắt thực sự"; "Tôi xem đi xem lại fancam nhiều lần và mỗi lần nhìn Min Joo hất tóc lại cảm thấy vô cùng sảng khoái"; "Min Joo đã tiến bộ rất nhiều kể từ Produce 48. Cô ấy không còn nhút nhát nữa mà rất tận hưởng sân khấu. Mừng cho Min Joo"; "Visual, kỹ năng sân khấu, sự lôi cuốn của Min Joo đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác so với thời Produce 48"; "Vẻ đẹp của Min Joo là sự kết hợp giữa Tzuyu và Jennie. Ánh mắt cô ấy thật mạnh mẽ nhưng cách di chuyển, nghiêng mặt hay hất tóc lại rất nhẹ nhàng, nữ tính"...

Những cảnh ending của Min Joo cũng chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Trước đó, khi IZONE comeback với Secret Story of the Swan, Min Joo bị nhiều fan của Jang Won Young chỉ trích vì chiếm mất vị trí center của quán quân Produce 48, được công ty quá ưu ái. Người hâm mộ của Min Joo lại cho rằng nữ idol đã tiến bộ nhiều so với trước đây và đang rất được lòng công chúng Hàn Quốc. Việc Swing Entertainment "push" Min Joo được xem là hành động đúng đắn để không lãng phí nhan sắc và sức hút của cô nàng.

Minie