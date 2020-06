Màn ending của Ji Hyo (Twice) bị nhà đài 'cắt không thương tiếc'

Ngày 7/6, Twice là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại show Inkigayo (SBS). Trên các diễn đàn Hàn Quốc, màn ending của Ji Hyo sau khi kết thúc sân khấu live More and More đang thu hút sự chú ý của người dùng mạng.

Trong video được phát sóng trên truyền hình, Ji Hyo "hớp hồn" fan bởi nụ cười xinh xắn, thần thái rạng ngời. Tuy nhiên khi xem video hậu trường "full không che", người hâm mộ mới ngã ngửa trước màn "lật mặt như lật bánh tráng" của trưởng nhóm Twice. Màn ending "nháy mắt, há miệng cười" của Ji Hyo đã bị nhà đài cắt bớt đoạn sau bởi cô nàng quá... lầy lội.

Ban đầu fan cho rằng đây là màn ending dịu dàng, thục nữ của Ji Hyo.

Nhưng thực tế là một màn "lật mặt" siêu hài của nữ idol sinh năm 1996.

Netizen Hàn có phản ứng tích cực dành cho tính cách đáng yêu, hài hước của Ji Hyo. Các fan cho rằng Ji Hyo là mẫu con gái khiến người khác luôn cảm thấy thiện cảm, dễ chịu và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người.

Một số bình luận: "Ji Hyo thật dễ thương!"; "Cô ấy tươi sáng và làm cho mọi người vui vẻ"; "Ji Hyo như một nàng công chúa Disney vậy, rất phù hợp với concept mùa hè"; "Ji Hyo khiến tôi nhớ đến Yuna. Cả hai đều có mắt và miệng rất to"; "Nụ cười, khí chất của Ji Hyo thật xinh đẹp và sảng khoái"...

Visual rạng ngời của Ji Hyo.

Trong màn comeback vừa qua của Twice, Ji Hyo gây ấn tượng bởi làn da nâu khỏe mạnh, mái tóc nhuộm hồng rực rỡ. Người hâm mộ yêu mến nét đẹp đặc biệt của trưởng nhóm Twice và bình chọn cô là một trong những idol phù hợp nhất với concept mùa hè.

Mái tóc hồng tôn thêm vẻ đẹp như con lai của trưởng nhóm Twice.

Bee