Lisa lộ tóc mới, Jennie có biểu cảm 'lạ' trong họp báo comeback

14h (giờ địa phương) ngày 26/6, Black Pink tổ chức buổi họp báo trực tuyến phát sóng trên Youtube. Black Pink chứng minh sức nóng với cộng đồng fan trước thềm comeback. Buổi họp báo thu hút hơn 600.000 người xem trực tiếp cùng hàng chục nghìn bình luận trên YouTube. Trên Twitter, từ khóa #BlackPink_GlobalPressCon cũng nhanh chóng leo lên No.1 top trending toàn cầu.

Black Pink tại họp báo comeback.

Tại họp báo, 4 thành viên xuất hiện với outfit đen đồng bộ, mỗi người diện trang phục đến từ 4 nhãn hiệu cao cấp. Ji Soo, Rosé thanh lịch từ đầu tới chân trong thiết kế của Dior và Saint Laurent, Lisa gây ấn tượng với mái tóc đen cắt ngắn trẻ trung, khoe thần thái sang chảnh trong thiết kế shirt dress lụa của Celine.

Trong khi đó, Jennie lại gây tranh cãi với kiểu tóc nhuộm mái có phần... lạ mắt. Nhiều fan khen xinh xắn nhưng cũng không ít fan cảm thấy khó hiểu trước tạo hình này. Bên cạnh đó, nữ idol sinh năm 1996 còn khiến fan lo lắng khi liên tục lộ biểu cảm buồn bã và mệt mỏi trong họp báo. Một số fan cho rằng chiếc giày quá chật đã khiến Jennie bị đau chân và không thoải mái.

Jennie trông khá mệt mỏi và ít nói trong 30 phút họp báo.

Tại họp báo, 4 thành viên chia sẻ những cảm nghĩ về sự trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng và trả lời những câu hỏi từ truyền thông, người hâm mộ liên quan tới single How you like that. Khi được hỏi về những kỷ lục mà Black Pink muốn "xô đổ" với màn comeback này, Lisa nói: "Đối với chúng tôi, thay vì những thành tích, chúng tôi hào hứng với những gì fan cảm nhận về bài hát và cách người hâm mộ thưởng thức bài hát mới".

Về những cơ hội hợp tác toàn cầu, Rosé chia sẻ: "Chúng tôi rất biết ơn khi đón nhận những điều này. Thông qua những cơ hội, chúng tôi một lần nữa nhận ra rằng âm nhạc là vũ trụ chung, không có rào cản về ngôn ngữ hay văn hóa".

Black Pink mong muốn How you like that sẽ cổ vũ người nghe về sự tự tin, không bao giờ nao núng trước bất cứ tình cảnh khó khăn nào trong cuộc sống.

How you like that sẽ phát hành vào 18h (giờ địa phương) ngày 26/6.

Minie