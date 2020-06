Lisa hóa nữ hoàng Ai Cập trong teaser MV 'How you like that'

Sáng 24/6, YG phát hành teaser MV cho single How you like that. Đoạn video dài 19 giây, hé lộ một phần nhạc dạo cùng background siêu hoành tráng. 4 thành viên Black Pink xuất hiện xinh đẹp với những hình ảnh đậm chất girl crush đầy mạnh mẽ và cá tính. Một lần nữa, YG chứng minh thế mạnh sản xuất MV khi bối cảnh được thiết kế vô cùng công phu, tỉ mỉ và đậm chất nghệ thuật khiến fan "ngộp thở" vì quá đỉnh.

Lisa hóa nữ hoàng Ai Cập trong teaser MV 'How you like that' Teaser MV How you like that - Black Pink.

Teaser MV của Black Pink khiến cộng đồng fan bùng nổ với những phản ứng tích cực. Trên YouTube, đoạn video nhận được 871.000 lượt like, 68.000 bình luận chỉ sau 2 giờ. Vì quá nhiều người xem cùng lúc, lượt xem vẫn đang bị đóng băng ở con số 476.626.

Lisa gây ấn tượng với tạo hình "nữ hoàng Ai Cập".

Ji Soo khoe visual xinh đẹp.

Jennie.

Rosé.

Khác với những tin đồn trước đó về một MV "nắng vàng biển xanh", MV How you like that mang concept "hầm hố" tương tự Kill This Love. Theo như lời spoil từ các thành viên, ca khúc này sẽ đậm chất hiphop nhất so với những bài hát chủ đề trước đây của Black Pink.

How you like that là ca khúc mở đường nằm trong album phát hành tháng 9 của Black Pink. Single này sẽ ra lò vào 18h ngày 26/6. Cộng đồng Blink đang vô cùng phấn khích khi Black Pink chuẩn bị trở lại sau khoảng 1 năm 2 tháng vắng bóng.

Bee