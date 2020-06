Lisa 'căng đét', Ji Soo mê hoặc trong video concept

Sáng 19/6, YG tiếp tục nhá hàng hai đoạn video concept còn lại của Lisa và Ji Soo cho single How you like that. Tiếp nối video concept của Rosé, Jennie, lần "thả thính" này cũng "gây choáng cực mạnh" với người hâm mộ.

Trong hai đoạn video, Lisa và Ji Soo diện outfit đen hầm hố, tạo dáng chất lừ. Nhiều fan cho rằng video teaser của Lisa - Ji Soo còn ấn tượng hơn cả video của Jennie - Rosé. Âm thanh trong teaser của 2 thành viên cũng có nét khác biệt khi không còn tiếng "beep" và lyric "How you like that". Thay vào đó, hình ảnh của Lisa và Ji Soo xuất hiện trên phần beat mới dồn dập.

Lisa khiến fan "phát cuồng" với tạo hình đậm chất rocker "căng đét". Mái tóc cắt ngắn nhuộm đen, môi xỏ khuyên, tông trang điểm xám khói mang hơi hướng Âu Mỹ tôn thêm khí chất cool ngầu và siêu thần thái của nữ idol sinh năm 1997. Outfit của Lisa cũng là một điểm cộng nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Từ khóa #HowYouLikeThatLisa xếp vị trí thứ hai trong top trending Twitter toàn cầu với hơn 600.000 lượt tweet. Trên YouTube, đoạn teaser của Lisa cũng nhận được 546.000 lượt like, chứng minh sức hút "khủng khiếp" của Lisa.

Ji Soo cũng khiến người hâm mộ "mãn nhãn" với đoạn video concept. Trong bộ trang phục đen, tông trang điểm đơn giản, nữ idol vẫn tỏa sáng nhờ nhan sắc đỉnh cao. Từ khóa "Ji Soo" cũng vào top trending toàn cầu với 500.000 lượt tweet. Trên YouTube, đoạn teaser của Ji Soo nhận được hơn 470.000 lượt like.

How you like that sẽ ra lò vào 18h (giờ địa phương) ngày 26/6.

Bee