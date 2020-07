Kênh truyền hình Pháp ca ngợi Black Pink khiến fan Twice 'sôi máu'

Ngày 29/6 (giờ địa phương), chương trình tin tức LE1945 của đài truyền hình Pháp M6 lên bản tin về màn comeback của Black Pink. Nội dung bản tin thống kê những thành tích mà nhóm nhạc YG đạt được chỉ sau vài ngày phát hành album mới. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là phía đài M6 đã có sự so sánh và hạ thấp một nhóm nhạc nữ nổi tiếng khác, khiến cộng đồng người hâm mộ bức xúc.

Black Pink và Twice là 2 nhóm nhạc hàng đầu hiện nay.

Cụ thể, bản tin của đài truyền hình Pháp nói: "How You Like That đã đánh bại kỷ lục của BTS về lượt view cao nhất ghi nhận được trên YouTtube trong 24 giờ đầu tiên phát hành. Black Pink là một nhóm nhạc đặc biệt của Kpop. Họ thể hiện sức mạnh và quyền lực của phái nữ. Họ mặc và nói những gì họ muốn. Tất cả đều có cá tính mạnh mẽ".

Trong một cảnh quay, phóng viên Jane Karda để lộ màn hình có hai bức ảnh của Black Pink - Twice và đưa ra lời so sánh: "Bầu không khí nữ quyền mà Black Pink xây dựng khác xa với những nhóm nhạc bình thường như Twice - girlgroup ở phía bên phải". Phóng viên thực hiện bản tin LE1945 còn bình luận thêm: "9 thành viên thực sự là quá nhiều và họ đều trông giống hệt nhau".

Phóng viên M6 coi thường phong cách của Twice.

Câu nói của Jane Karda gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt vì đã gọi Twice là một "nhóm nhạc bình thường" dù 9 cô gái sở hữu những thành tích "không phải dạng vừa". Họ liên tiếp lập kỷ lục doanh số bán album tuần đầu, có những bài hát All-Kill trên BXH và nhiều MV đạt mốc hàng trăm triệu lượt xem trên Youtube. Twice là nhóm nhạc Kpop hàng đầu hiện nay nhưng theo lời các phóng viên Pháp đây chỉ là một nhóm "bình thường", ngoại hình giống hệt nhau.

M6 (còn được gọi là Métropole Television) vốn là kênh truyền hình tư nhân quốc gia có lợi nhuận cao nhất, cũng là kênh truyền hình được xem nhiều thứ 3 trong cộng đồng nói tiếng Pháp. Bản tin LE1945 thu hút nhiều người xem nhưng cách đưa tin có những lời so sánh, bình luận phiến diện.

Hiện nhiều fan lên Twitter yêu cầu đài M6 đăng bài xin lỗi đến nhóm nhạc nhà JYP.

Fan đang đòi quyền lợi cho nhóm nhạc nhà JYP.

Cộng đồng fan Twice đã liên tục trend hashtag #M6ApologizetoTwice (M6 xin lỗi TWICE đi). Họ yêu cầu phóng viên của M6 tìm hiểu rõ ràng trước khi lên những bài đánh giá về Kpop.

Jurina