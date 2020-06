Jung Kook xin lỗi vụ đi bar Itaewon

Tối 6/6, Jung Kook là khách mời xuất hiện trên radio show của Suga mang tên DJ Suga’s Honey, được phát sóng trực tiếp trên một ứng dụng livestream. Tại đây, Jung Kook nhắc đến vụ lùm xùm đi bar Itaewon trong thời gian giãn cách xã hội cùng hội bạn thân sinh năm 1997. Em út BTS nói lời xin lỗi và hứa sẽ cẩn trọng hơn trước khi làm bất cứ điều gì và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Jung Kook nói: "Đã lâu rồi mình không xuất hiện trên livestream cùng các anh. Mình cảm thấy rất lo lắng trước khi bắt đầu. Có những điều mà mình muốn nói... bởi vì hành động của mình gần đây mà nhiều người đã bị tổn thương và tức giận. Mình thành thật xin lỗi những người đã phải trải qua khó khăn vì chuyện này, các anh trong nhóm, những người luôn bên cạnh mình. Đặc biệt là các Army - những người mình luôn yêu quý. Các bạn đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn vì mình. Mình nặng lòng lắm...

Mình đã tự ngồi suy nghĩ và trò chuyện cùng các anh rất nhiều. Mình đã tự kiểm điểm bản thân và nhận ra được rất nhiều. Thông qua livestream này, mình muốn nói rằng, từ giờ trở đi, cho dù mình ở đâu, ở thời điểm nào, mình cũng sẽ là một Jung Kook biết suy nghĩ sâu sắc trước khi làm bất cứ chuyện gì".

Jung Kook chụp ảnh cùng Suga sau buổi livestream.

Lời xin lỗi trực tiếp từ phía Jung Kook nhận được nhiều bình luận an ủi, chia sẻ từ người hâm mộ. Các fan xúc động trước những câu từ chân thành và tin tưởng em út BTS sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc vừa qua để trưởng thành hơn.

Trên Twitter, từ khóa #ArmyStillWithJungKook vào top trend toàn cầu với hơn 140.000 lượt tweet sau khi Jung Kook gửi lời xin lỗi đến fan. Đây được xem là "câu trả lời" của Army dành cho Jung Kook sau quãng thời gian căng thẳng, mệt mỏi vừa qua.

Hôm 4/6, Jung Kook phát hành miễn phí ca khúc solo Still With You trên nền tảng Soundcloud, kèm theo dòng chú thích "Thank you Army 2020". Ca khúc có sự tham gia sản xuất của chính Jung Kook - như một món quà gửi tặng fan nhân dịp kỷ niệm 7 năm debut.

Hành động đích thân xin lỗi của nam idol cũng đập tan những chỉ trích gần đây từ Knet. Trước đó, kể từ khi xảy ra vụ ồn ào nhóm 97-line tụ tập ở Itaewon, Jung Kook bị "ném đá" với lý do "luôn trốn sau lưng công ty, không dám đứng ra xin lỗi trực tiếp".

