Ji Soo đẹp đỉnh cao, Jennie gây cười trong teaser comeback

Sáng 21/6, YG tung video concept teaser phiên bản nhóm cho single How you like that của Black Pink. Video dài 14 giây, được quay bằng camera Glambot, bắt trọn thần thái của 4 thành viên Black Pink trong những outfit chất ngầu. Bên cạnh những tiếng "beep" chói tai, teaser còn nhá hàng thêm một đoạn lyric "Ha... How you like that".

Teaser gây chú ý của Black Pink.



Video nhận được 3 triệu lượt xem, 900.000 lượt like chỉ sau 6 giờ đăng tải. Từ khóa #Howyoulikethat và #BlackPink vào top trending toàn cầu với hàng trăm nghìn lượt tweet. Trong 4 thành viên, Ji Soo chiếm spotlight và nhận nhiều lời khen ngợi nhờ visual xinh đẹp, outfit lẫn tóc tai đều hoàn hảo. Nữ idol chỉ ngồi yên một góc nhìn xa xăm cũng đủ "đốn ngã" trái tim người hâm mộ. "Tiên nữ giáng trần", "đẹp như tượng tạc", "nữ thần Kpop"... là những mỹ từ fan dành tặng Ji Soo.

Jennie nhận nhiều bình luận hài hước về tạo hình "dị" trong teaser. Biểu cảm của Jennie được ví như "đang buồn ngủ thì bị bắt đi quay video". Kiểu tóc và layout trang điểm của cô cũng bị cho là "khó ngấm" so với các thành viên.

Rosé gây chú ý với body mảnh mai khi tạo dáng ngồi trên chiếc bàn. Lisa vẫn giữ phong độ nhờ khí chất high fashion đỉnh cao. Kiểu tóc robot cùng dáng đứng "chị đại" khiến nữ idol được ví như nhân vật game hoặc cảnh quay bước ra từ phim hành động viễn tưởng.

Ji Soo.

Lisa.

Jennie.

Rosé

Black Pink sẽ trở lại với ca khúc mở đường How you like that vào 18h (giờ địa phương) ngày 26/6.

