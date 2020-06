Ji Soo ấn tượng, Lisa bị chê 'phèn' trong teaser comeback

Sáng 16/6, YG nhá hàng thêm loạt ảnh mới cho single comeback của Black Pink. So với 4 bức ảnh "giấu mặt" ngày hôm qua, lần này bộ tứ nhà YG đã lộ diện. YG cũng công bố tên ca khúc mới là How you like that.

Người hâm mộ ấn tượng trước nhan sắc cuốn hút, concept trang điểm, tóc tai cầu kỳ và độc đáo của Black Pink. Đặc biệt, sự chú ý đổ dồn vào Ji Soo - thành viên có visual nổi bật nhất trong loạt ảnh teaser vừa được tung ra. Nhan sắc và thần thái của cô nàng khiến những fan trung lập cũng phải xuýt xoa trầm trồ. Trong khi đó, nhiều fan Lisa có phản ứng thất vọng trước teaser cá nhân của cô nàng. Họ cho rằng Jennie, Ji Soo và Rosé đều được đầu tư, chăm chút long lanh, chỉ riêng Lisa là ngược lại.

Jennie nhuộm tóc trắng, trang điểm phấn mắt màu đỏ, gợi liên tưởng đến concept "ma nữ" ấn tượng.

Ji Soo nhuộm tóc đen, thắt nơ đen, kẻ lông mày đậm và trang điểm mắt tỉ mỉ. Fan khen cô nàng xinh đẹp như "dark angel" hoặc như những mỹ nhân phim kiếm hiệp Trung Quốc.

Visual của Rosé trở nên rực rỡ, cá tính với kiểu tóc nhuộm ombre xám - tím, đôi mắt đính đá "chất chơi".

Lisa đội tóc giả, cách makeup không có gì nổi bật. Kiểu tóc cắt mái bằng cũng giống với những concept trước đây của cô nàng.

Fan Lisa cho rằng tạo hình của nữ idol trong ảnh teaser quá đơn điệu, thậm chí là "phèn" so với 3 thành viên còn lại. Ngày hôm qua, một staff đã xác nhận Jennie - Rosé - Ji Soo đều nhuộm tóc, chỉ riêng Lisa là đội tóc giả. Nhiều người phẫn nộ vì Lisa tiếp tục bị đội ngũ stylist "hắt hủi", thiếu sự đầu tư và bị dìm hàng không thương tiếc.

Một số bình luận: "Tạo hình của Lisa không khác gì những đợt comeback trước đây. Các thành viên khác thì được chăm chút đến mức fan còn bất ngờ vì đẹp hơn tưởng tượng, chỉ riêng fan của Lisa là thất vọng từ hôm qua đến hôm nay"; "Nếu đã đội tóc giả thì nên chọn bộ tóc giả nào hợp một chút. Bộ tóc này như đang úp cái nồi vào rồi gỡ ra nên bị vào nếp ấy. Nhìn các thành viên khác tóc tai bung xõa ấn tượng, chỉ riêng Lisa đội mái tóc giả đơ cứng hỏi có tức không?"; "Chỉ có Lisa mới cân nổi kiểu makeup mắt xanh môi đỏ quê mùa đó thôi. Stylist không sáng tạo hơn được sao?"; "Những lần trước đây teaser còn chấp nhận được chứ lần này đúng là quá bất công"; "Tôi cảm thấy tệ cho Lisa bởi cô ấy nhận được sự chăm chút ít ỏi từ stylist. Điều này thật sai lầm"...

Trước những tranh cãi của fan Lisa, nhiều Blink cho rằng họ nên chờ đợi đến lúc MV phát hành bởi ảnh teaser "không thể hiện toàn bộ concept". Ca khúc How you like that sẽ ra lò vào 18h (giờ địa phương) ngày 26/6.

Bee