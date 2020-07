Ji Min là 'cực phẩm nhan sắc' trong show trình diễn mới nhất

Ngày 13/7, BTS biểu diễn trên chương trình CDTV Live của Nhật để quảng bá cho album MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY. Điều đặc biệt nhất là nhóm nhạc nhà Big Hit chọn trình diễn ca khúc thuộc b-side có tên Your Eyes Tell - ca khúc được các fan mong chờ nhất trong album tiếng Nhật vì có em út Jung Kook tham gia sáng tác.

Visual đỉnh cao của Ji Min gần đây khiến fan phát sốt.

Giọng hát live ngọt ngào và visual đẳng cấp của BTS khiến người hâm mộ thỏa lòng. Sau khi chương trình được phát sóng, Ji Min lên top trending vì ngoại hình quá hoàn hảo, khiến khán giả không thể rời mắt.

Ngoài giọng hát ngọt ngào, Ji Min còn gây "bão" nhờ mái tóc đen.

Mỹ nam lên top tìm kiếm nhờ nhan sắc.

Mỹ nam trở về với màu tóc đen huyền bí, kiểu tóc lộ trán mang lại hình ảnh trưởng thành, quyến rũ. Anh chàng xuất hiện trong bộ đồ denim cổ điển. Người hâm mộ gọi tạo hình này của Ji Min là "chàng bad boy cổ điển". Đây cũng là một trong những khoảnh khắc "cực phẩm nhan sắc" của Ji Min. Ánh mắt đầy tự sự và biểu cảm đượm buồm phiêu theo ca khúc của mỹ nam BTS được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Bộ đồ denim của Ji Min cũng gây chú ý.

Anh chàng ngồi yên cũng đẹp trai.

Ji Min là idol có sức quyến rũ đặc biệt, lên sân khấu toát lên hình ảnh sexy, gợi cảm và bùng nổ với ánh mắt sắc sảo, vũ đạo điêu luyện. Thực tế, anh chàng là một người ấm áp, lạc quan là hình mẫu "bạn trai lý tưởng" của phái nữ. Ji Min là cái tên thường xuyên đứng đầu BXH thương hiệu ở Hàn.

Phần biểu diễn của BTS trên đài truyền hình Nhật

Bao Bao