Jeong Yeon là 'trùm cuối' của Twice với mái tóc dài 'cực phẩm'

Vào 0 giờ (giờ địa phương) ngày 22/5, clip cuối cùng trong teaser "Twice More & More: Concept Film" ra mắt. Jeong Yeon chính là thành viên "kết show" cho đợt clip nhá hàng lần này. Mỹ nhân nhà JYP không cuốn hút người xem với mái tóc bạch kim "tiên tử" và đôi mắt đầy tự sự. Jeong Yeon là người duy nhất mặc váy đen trong 9 clip teaser được phát hành. Trái với hình ảnh trong trẻo dịu dàng của 8 cô gái khác, nữ idol có ánh mắt trầm buồn, chất chứa tâm sự. Người hâm mộ dự đoán Jeong Yeon chính là center cho lần quảng bá này, đóng vai trò quan trọng khi MV phát hành.

Jeong Yeon là thành viên cuối cùng trong chuỗi teaser.

Khác với phong cách tomboy quen thuộc, Jeong Yeon xuất hiện với mái tóc dài nhuộm ombre xanh. Mỹ nhân Twice được công nhận hợp với mọi kiểu tóc, cool ngầu với style tóc ngắn và thuần khiết, dịu dàng với kiểu tóc dài.

Từ khóa #JEONGYEON_MOREandMORE vào top trending toàn cầu và khí chất đặc biệt của Jeong Yeon đang gây sốt trên các diễn đàn. Các bình luận trên TheQoo nói về teaser của Jeong Yeon: "Thật là một hình ảnh khác biệt", "Khí chất độc đáo quá đi mất, tôi chưa thấy điều này bao giờ", "Đây đích thị là ánh mắt và khí chất của diễn viên", "Tôi hy vọng Jeong Yeon sẽ thử sức với diễn xuất trong thời gian tới", "Biểu cảm thật tuyệt vời, nhìn vào đôi mắt của cô ấy đi"...

Netizen đề nghị Jeong Yeon nên đi đóng phim.

Ánh mắt trầm buồn của Jeong Yeon gây sốt.

Twice sẽ chính thức comeback vào 1/6 với mini album cùng ca khúc chủ đề More & More.

