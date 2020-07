Jeong Han (Seventeen) và So Won (GFriend) bị soi loạt bằng chứng hẹn hò

Gần đây, tin đồn Jeong Han (Seventeen) và So Won (GFriend) hẹn hò rộ lên trên diễn đàn Pann Nate. Theo Knet, cặp đôi này đã nhiều lần bị nghi hẹn hò dù chưa có nguồn nào lên tiếng xác nhận. Trên Twitter cũng như YouTube, có rất nhiều bài đăng soi "bằng chứng" về chuyện tình cảm của hai thần tượng này.

Jeong Han và So Won cùng sinh năm 1995.

Jeong Han được cho là đang quá lộ liễu trong việc "bắn hint" về mối quan hệ với So Won. Điều này khiến không ít fan Seventeen cảm thấy khó chịu. Tin đồn anh chàng đến phòng chờ của GFriend để gặp So Won đã râm ran một thời gian dài. Khi gặp nhau ở các lễ trao giải, Jeong Han và So Won có những lần "trao đổi ánh mắt" với nhau. Cả hai còn bị phát hiện "dùng đồ đôi" thường xuyên.

Jeong Han (Seventeen) và So Won (GFriend) bị nghi hẹn hò Tại show Idol Room, Khi Seung Kwan vô tình rap câu "bạn gái So Won của tôi", nhiều thành viên Seventeen bật cười và hướng về phía Jeong Han.

Tại SBS Gayo Daejun 2018, Jeong Han cố tình đi lại gần phía So Won.

So Won trao đổi ánh mắt cùng Jeong Han trong giây lát rồi quay đi nhanh chóng.

Tại lễ trao giải Seoul Music Awards 2019, khi GFriend được xướng tên nhận giải hưởng, các thành viên Seventeen đã mỉm cười đầy "ẩn ý" hướng về phía Jeong Han (tóc vàng).

Cũng tại SMA 2019, So Won và Jeong Han tiếp tục bị soi khoảnh khắc đứng gần nhau ở sân khấu ending.

Hai thần tượng bị cho là đeo vòng đôi.

Ngày 3/5/2019, cả So Won và Jeong Han cùng cập nhật trạng thái gần giống nhau.

Ngày 23/3/2020, So Won đăng bức ảnh thời thơ ấu. Vài phút sau đó, Jeong Han cũng "tình cờ" chia sẻ lại những bức hình thuở bé.

Bên cạnh những bình luận phản đối từ fandom GFriend và Seventeen, một số netizen cho rằng cả hai idol đã ra mắt 5 năm, có chỗ đứng ổn định trong sự nghiệp nên nếu tìm hiểu và đến với nhau là chuyện cần chúc mừng, thay vì chỉ trích.

