Jennie lên top tìm kiếm khi từ bỏ kiểu tóc mái 'khó ngấm'

Ngày 4/7, Black Pink biểu diễn trên chương trình âm nhạc cuối tuần Inkigayo, đây là sân khấu thứ hai tại Hàn Quốc của nhóm nữ nhà YG sau khi comeback với siêu hit How You Like That. Sau khi show phát sóng, tạo hình của Jennie trở thành đề tài hot trên mạng xã hội, vào top 10 hot search trên Weibo. Nữ idol xuất hiện với mái tóc đen dài bí ẩn, nữ tính kết hợp cùng phụ kiện băng đô lấp lánh.

Cảnh kết của Jennie gây sốt trên show âm nhạc.

Jennie đã thay đổi kiểu tóc chỉ sau một tuần phát hành MV, thành viên Black Pink "chia tay" kiểu tóc nhuộm mái gây tranh cãi. Những người dùng trên TheQoo bình luận về kiểu tóc mới của nữ idol nhà YG: "Tôi thích kiểu tóc cũ đấy nhưng tóc đen là chân lý rồi", "Đáng lý phải để màu tóc này ngay từ đầu chứ", "Jennie là cô gái xinh đẹp nhất thế giới hôm nay. Mái tóc này khiến em ấy đạt đỉnh cao visual rồi", "Chiều dài lẫn màu tóc đều hợp đấy", "Tôi ghét mái tóc tuần trước lắm, nhìn như tóc mái giả mà bị nhuộm hỏng ấy. Tóc đen là đẹp nhất", "Jennie là idol nên tất nhiên phải thay đổi nhiều tạo hình khác nhau. Sẽ rất nhàm chán nếu chỉ trung thành với một kiểu tóc suốt sự nghiệp chứ", "Kiểu tóc cũ đúng là 'nhấn chìm' nhan sắc của Jennie"...

Jennie đạt đỉnh cao nhan sắc với mái tóc đen.

Cách trang điểm của Jennie được bàn tán nhiều. Nữ idol đẹp sắc lạnh, ma mị với màu lens xám, miếng dáng hình tia sét tạo điểm nhấn lấp lánh. Trang phục diễn của mỹ nhân Black Pink cũng thu hút sự quan tâm, kiểu áo lệch vai giúp Jennie khoe trọn bờ vai vuông góc 90 độ trứ danh, xương quai xanh gợi cảm.

Jennie khoe dáng trong hậu trường.

Thành viên Black Pink xinh như búp bê.

Trước đó, mái tóc chỉ nhuộm phần mái của Jennie gây nhiều tranh cãi. Tạo hình khác biệt này bị chê khó hiểu, nhìn "như bà già" nhưng vì Jennie lăng-xê nên mái tóc này vẫn tạo trend, được nhiều cô gái nhuộm theo thời gian gần đây.

Mái tóc hai màu gây tranh cãi của Jennie.

