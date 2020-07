Jennie (Black Pink) lại lên hot search vì 'lười biếng, thái độ hời hợt'

Ngày 7/7, chủ đề "Jennie lười biếng" lại một lần nữa leo lên hot search của Weibo (Trung Quốc). Thành viên Black Pink bị "soi" những động tác vũ đạo qua loa, thái độ hời hợt khi nhảy cùng nhóm trên các sân khấu live trong đợt comeback How You Like That. Netizen chỉ trích nữ idol sinh năm 1996 vì thiếu chuyên nghiệp, không hết mình khi biểu diễn.

Jennie bị chỉ trích vì "ăn bớt, bỏ qua nhiều động tác vũ đạo".

Động tác lắc vai của Jennie bị cho là "làm cho qua chuyện".

Ở động tác nâng người, chống tay phía sau, Jennie thực hiện rất hời hợt so với 3 thành viên còn lại.

Jennie không tập trung khi nhảy.

Đây không phải là lần đầu Jennie vướng ồn ào lười biếng. Hồi cuối 2018, thành viên Black Pink từng trở thành tâm điểm "ném đá" của Knet vì những video cho thấy thái độ hời hợt trên sân khấu. Lần này, người dùng mạng cho rằng cô nàng "tiếp tục thụt lùi" khi từng dính "phốt" lười nhảy nhưng không cải thiện mà vẫn lặp lại gây ảnh hưởng đến nhóm.

Jennie một lần nữa gây tranh cãi vì phong cách trình diễn "thiếu lửa".

Từ khóa "Jennie lười biếng" đứng top đầu hot search trên Weibo với hơn 10 triệu lượt tìm kiếm và thảo luận. Hàng nghìn bình luận chỉ trích: "Cũng chẳng phải lần đầu tiên cô nàng bị chửi vì vấn đề này. Nếu nhảy một mình thì thấy vẫn ổn nhưng đem so sánh với các thành viên còn lại thì..."; "Sao lại là cô ta nữa vậy?"; "Không hề bất ngờ. Chị này không còn khiến tôi ngạc nhiên nữa rồi"; "Có lẽ Jennie là idol hiếm hoi nổi tiếng vì sự lười biếng đấy"; "Luôn là Jennie khiến Black Pink mất mặt"; "Không muốn soi mói đâu nhưng mà rõ ràng Jennie có cường độ bỏ động tác quá nhiều lần, cộng với phốt lười biếng trước đây nữa thì việc cô ấy bị để ý hơn các thành viên khác cũng không khó hiểu"; "Ji Soo đã tiến bộ nhiều về vũ đạo, riêng Jennie thì cứ dậm chân tại chỗ"...

Trước cơn "bão táp" hướng về Jennie, người hâm mộ cô nàng bênh vực cho thần tượng. Fan giải thích rằng trong thời gian chuẩn bị comeback, Jennie đã gặp chấn thương, bị bong gân và căng cơ chân. Cô từng phải đi nạng tới một sự kiện thời trang hồi tháng 5 - trước khi comeback chỉ 1 tháng. Chính vì lý do này, Jennie đã không có thể trạng sức khỏe tốt nhất cho màn quảng bá How You Like That.

Jennie chưa khỏi chấn thương nên bị hụt một số động tác vũ đạo.

Bên cạnh đó, một số động tác bị cho là "lười biếng" của Jennie thực chất là do... góc quay của nhà đài. Các sân khấu ghi hình của Black Pink được ghi hình nhiều lần (để đảm bảo chất lượng tốt nhất), do đó sẽ có những góc quay khác nhau tại các fancam được nhà đài tung lên YouTube. Fan Jennie cho rằng các anti đã cố tình chọn góc quay Jennie thiếu tập trung (đang chỉnh tai nghe) để bêu xấu cô nàng.

"Có phải mọi người luôn khắt khe với Jennie hay không? Trình diễn live có bao giờ hoàn hảo 100% đâu. Hãy thử tưởng tượng một nữ idol vốn thể trạng yếu nay lại có chấn thương ở chân, thì làm sao mà bung hết sức lực được? Làm ơn hãy xem hết màn biểu diễn để thấy Jennie cố gắng như thế nào rồi hãy phát ngôn", fan bình luận.

