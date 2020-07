Irene gây tranh cãi với mái tóc vàng chói: Cực phẩm hay 'bà già'?

Tại show Music Bank ngày 17/7, unit Irene - Seul Gi của Red Velvet trình diễn ca khúc chủ đề Monster trong album cùng tên vừa phát hành. Bộ đôi mỹ nhân nhà SM đã đánh bại How you like that (Black Pink) để giành được chiếc cúp No.1 đầu tiên trong đợt quảng bá này.

Irene - Seul Gi tại Music Bank chiều 17/7.

Bên cạnh những bình luận dành cho sân khấu live của Irene - Seul Gi, nhiều sự chú ý đổ dồn vào Irene. Sân khấu hôm nay gây ấn tượng lớn khi Irene trình diễn với mái tóc vàng chói lóa. Mặc dù đây chỉ là tóc giả, người hâm mộ cũng đã được phen "há hốc miệng" kinh ngạc trước cú lột xác đầy bất ngờ. Một thời gian dài trước đây, Irene thường xuyên gắn liền với mái tóc tối màu quen thuộc. Hình ảnh Irene tóc vàng gợi nhớ cho người hâm mộ concept cũ khi Red Velvet quảng bá Ice Cream Cake năm 2015.

Irene chơi trội với mái tóc vàng trên sân khấu.

Diện mạo mới toanh của nữ idol khiến netizen thích thú.

Nhiều lời khen dành cho visual "siêu thực" của Irene. Nét đẹp hoàn hảo cùng làn da trắng là thế mạnh giúp nữ idol sinh năm 1991 chinh phục nhiều màu tóc "khó nhằn". Concept tóc vàng của Irene kết hợp với màu tóc đỏ rực của Seul Gi cũng khiến hiệu ứng thị giác cho sân khấu Monster trở nên ma mị, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng mái tóc giả trông "quá giả", khiến ngoại hình Irene trở nên cứng nhắc. Nhiều netizen nhận xét gương mặt Irene giờ đây đã lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, không còn tươi trẻ và không phù hợp với màu tóc chói lóa nổi bật này.

Một số bình luận: "Irene tốt nhất chỉ nên để tóc đen thôi"; "Tôi thấy Irene đã già đi khá nhiều kể từ thời Ice Cream Cake. Không còn phù hợp với tóc vàng nữa"; "Trông như bà già ấy, màu tóc này quá dìm"; "Cô ấy đã lộ nhiều nếp nhăn ở khóe mắt và khóe mũi. Đội mái tóc giả này lên đầu trông càng già đi"; "Mái tóc giả này trông quá rẻ tiền, nó làm Irene mất đi sự sang chảnh. Tôi nghĩ nếu Irene nhuộm thật thì ổn hơn"...

Mái tóc gây tranh cãi của Irene.

Trước đây, Irene từng thử nghiệm với một số màu tóc nhuộm sáng.

Tuy nhiên fan cho rằng trưởng nhóm Red Velvet chỉ đạt đỉnh cao nhan sắc với tóc đen.

Minie