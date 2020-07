Idol chấn thương: Hwasa - Lisa chuyên nghiệp, Jennie lười biếng?

Sau gần 2 tháng từ ngày bị thương, Jennie comeback cùng Black Pink với ca khúc How you like that. Netizen cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp khi thực hiện những động tác hời hợt trên sân khấu. Trong khi đó, fan lại đổ cho vụ chấn thương đã ảnh hưởng đến khả năng biểu diễn của Jennie.